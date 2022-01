Capital El alcalde recibe en el Ayuntamiento al nuevo jefe provincial de Policía autonómica jueves 13 de enero de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha deseado a Mora Pérez “todo lo mejor” en su nuevo cargo, al que ha accedido en sustitución de Francisco Llinares, jubilado después de 43 años en activo El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en la Casa Consistorial al nuevo jefe provincial de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Enrique Mora Pérez, que ha asumido el cargo, en sustitución de Francisco Llinares, jubilado después de 43 años en activo y jefe provincial de esta unidad desde 2008. Acompañado por la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, el regidor ha despachado con Mora Pérez al que ha deseado “todo lo mejor” en su nueva andadura al frente de la unidad provincial de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, cargo al que accedió a finales de año. La unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía tiene, entre sus competencias, el mantenimiento de la seguridad en las instituciones, instalaciones y edificios de titularidad autonómica, la vigilancia, custodia y traslado de menores infractores, la detección e investigación de situaciones en las que pudieran encontrarse menores en riesgo o desprotección, la asistencia permanente a los Servicios de Protección al Menor y actuaciones de prevención y erradicación del absentismo escolar. Igualmente, es de su competencia la protección de víctimas de violencia de género, la vigilancia y el control de los espacios naturales protegidos, la investigación de delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y artístico, además de la inspección de pesca y la persecución en la comercialización de inmaduros. Asimismo, se encarga esta unidad de la detección y persecución de cualquier forma de juego ilegal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

