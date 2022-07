Capital El alcalde recuerda el apoyo de Guirao a la Capital Gastronómica lunes 11 de julio de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno de hoy ha comenzado con un minuto de silencio en su memoria El Ayuntamiento de Almería lamenta profundamente el fallecimiento del ex ministro de Cultura y Deporte, el almeriense José Guirao, y expresa las más sinceras condolencias a la familia y amigos por su prematura pérdida. Esta mañana, el Pleno ordinario municipal ha comenzado con un minuto de silencio en su memoria y el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su pésame ante el adiós de “un político respetuoso y siempre próximo a los escenarios del encuentro y el diálogo”. José Guirao, natural de Pulpí, era un reconocido gestor cultural y un experto en arte español, ocupando cargos de gran relevación, como director del Museo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de La Casa Encendida, y durante su etapa política fue concejal del Ayuntamiento de Almería, diputado provincial y al frente del Ministerio siempre mostró su apoyo a la candidatura de Almería a Capital Española de la Gastronomía 2019. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

