Capital Ampliar El alcalde se muestra orgullo de la memoria de Los Coloraos lunes 23 de agosto de 2021 , 16:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El coronel de Infantería en la reserva Javier Ángel Soriano será el orador del acto de ‘Los Coloraos’ que, tal y como sucediera el año pasado, vuelve a estar marcado por la prevención frente a la COVID-19



Almería celebra mañana martes el 197 aniversario del homenaje a los Mártires de la Libertad y lo hará con aforo limitado en el Salón de Plenos y también en la ofrenda floral en la Plaza Vieja para mantener las distancias de seguridad y prevenir contagios por COVID-19. El coronel de Infantería Javier Ángel Soriano, quien fuera subdelegado de Defensa en la provincia antes de pasar a la reserva, será el orador de ‘Los Coloraos’ 2021. Un homenaje que, por segundo año consecutivo, volverá a ver modificado el protocolo habitual para garantizar la seguridad de todos.



El acto comenzará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial a las 11.00 de la mañana con aforo limitado, igual que ocurre en la celebración de los plenos. Tras la lectura del pregón, precedido por la presentación que del orador hará el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, la Corporación municipal, el orador y las autoridades presentes realizarán la tradicional ofrenda floral ante el monumento a ‘Los Coloraos’. Una ofrenda en la que la Banda Municipal de Música tocará los himnos de Almería, Andalucía y España.





Limitación de aforo con sillas



La limitación de aforo en Plaza Vieja quedará regulada por las sillas que para la Corporación y los invitados se colocarán a primera hora con la intención de marcar la distancia de seguridad reglamentaria entre los asistentes. Y es que, tanto en ‘Los Coloraos’ como en todos los actos que estos días se están celebrando en honor a la patrona de Almería, la Virgen del Mar, se mantienen las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.



No en vano, el alcalde tomaba hace unas semanas la decisión de suspender la Feria de Almería 2021 y únicamente se organizan aquellos actos en los que se pueda controlar el aforo. Evitar aglomeraciones y riesgos innecesarios frente al COVID es una de las máximas del Equipo de Gobierno de cara a esta semana. “Porque la salud y la vida de los almerienses están por encima de cualquier otra consideración”, ha subrayado el regidor.



A pesar de las limitaciones de aforo, Almería quiere dar toda la solemnidad posible al aniversario del episodio histórico de la intentona de ‘Los Coloraos’ y el modo en que este hecho ha ocupado el interés y la memoria colectiva en la ciudad. De hecho, el alcalde se ha mostrado siempre “muy orgulloso” de que los almerienses mantengan vivo el recordatorio anual de la expedición de los veintidós liberales constitucionalistas, conocidos popularmente como 'Los Coloraos' por su vestimenta, que, procedentes de Gibraltar, desembarcaron en Almería hace ahora 197 años con la intención de levantar a sus habitantes contra el régimen absolutista de Fernando VII para restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812 y acabaron apresados y fusilados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

