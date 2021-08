Vox reclama toldos en las calles que no supongan problemas a los comerciantes

lunes 23 de agosto de 2021 , 16:38h

Rojas: “El equipo de gobierno es incapaz de solucionar un problema sin crear otro”





El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha registrado una moción solicitando la realización de un estudio técnico para la instalación de estructuras de sombraje en calles y parques de la ciudad.



“El equipo de gobierno del PP es incapaz de solucionar un problema sin crear otro” ha afirmado Juan Francisco Rojas, portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Almería, en relación con la polémica suscitada este verano por el intento frustrado del Ayuntamiento de volver a instalar la estructura de metal que sostiene los toldos en el Paseo de Almería.



Desde VOX Almería se considera que la colocación de toldos en las calles es una buena propuesta para luchar contra el calor durante el verano y reactivar el comercio. Sin embargo, su instalación no debe suponer un problema para los comerciantes ni para la circulación. “Almería es una ciudad sin sombras” ha recordado Rojas. “En verano, el aumento de las temperaturas hace que salir a la calle a ciertas horas sea complicado. Con toldos en nuestras calles y parques resultaría más agradables transitar en horas de mucho calor, algo que reactivaría el comercio que tan mal lo ha pasado durante la pandemia”.



Por ello, VOX Almería ha presentado una moción para el próximo pleno del Ayuntamiento, solicitando al consistorio la elaboración de un estudio técnico, jurídico y económico para conocer la manera correcta de colocación de toldos u otras infraestructuras de sombraje, en consonancia con las demandas vecinales y comerciales. “Es posible encontrar sistemas de anclaje e instalación, que no afecten a la carga y descarga de mercancías ni a las paradas de autobuses y que garanticen la conservación de las fachadas, tan solo hay que hallar la forma adecuada” indica Rojas.



Sin embargo, desde VOX Almería se insiste en que los toldos no deben limitarse al centro de la ciudad sino trasladarse también al resto de barrios, con especial atención a las zonas donde se encuentra el pequeño comercio, las plazas y parques infantiles. Denuncia el portavoz que “existe una Almería olvidada por parte del PP que parece sólo prestar atención al centro de la ciudad, manteniendo al margen a otros barrios”.