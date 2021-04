Capital El alcalde se muestra satisfecho por ver de nuevo abierta la Casa del Mar sábado 24 de abril de 2021 , 17:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia











El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado satisfecho al ver abierta de nuevo la Casa del Mar, una dotación “largamente esperada por los almerienses”. El centro de salud de Pescadería-La Chanca cerraba temporalmente para una reforma en enero de 2009 y han pasado 12 años, siete de los cuales estuvo cerrada sin obra alguna. La reapertura de la Casa del Mar como centro de salud y también como edificio que alberga numerosos servicios sanitarios está ya a pleno rendimiento desde el pasado lunes 19 de abril y dará atención sanitaria a más de 7.000 usuarios.



“Como alcalde es una satisfacción ver, por fin, abierto este edificio. La Casa del Mar es un referente sanitario de Pescadería-La Chanca y de buena parte de Almería. Una dotación muy demandada por los vecinos que llevan años reclamando lo que, en su día, les prometió con rapidez la Junta socialista”, ha apuntado Fernández-Pacheco.



“Quiero agradecer al Gobierno de Juanma Moreno que no haya cejado en el intento de abrir, cuanto antes, este recurso sanitario y que haya sabido sortear todas y cada una de las complicaciones heredadas” para poder hacerlo y dar un servicio sanitario como el que merece Almería y el barrio de Pescadería.



Ha recordado el primer edil que la Casa del Mar ha sido un centro “arrebatado” a sus usuarios que “han reclamado sin descanso a la Junta de Andalucía durante más de una década que no se les echara en el olvido”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.