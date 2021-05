Capital El alcalde se reune con la ONCE y su proyecto social Ilunion para abordar vías de colaboración miércoles 26 de mayo de 2021 , 07:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco traslada el compromiso “absoluto e irrenunciable” del Ayuntamiento “para hacer de Almería una ciudad 100% inclusiva”







El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido una reunión este martes con la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia, el delegado de Ilunion en Andalucía, Ricardo Laza, y el director de Relaciones Institucionales de Ilunion, Ignacio Tremiño, para abordar nuevas vías de colaboración que “nos ayuden a seguir creciendo en materia de inclusión”.



Acompañado por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el alcalde les ha trasladado “nuestro compromiso absoluto e irrenunciable de cara a hacer una ciudad 100% inclusiva”, por lo que se ha mostrado abierto a seguir estrechando lazos con esta institución que realizada “una labor extraordinaria con tantas familias almerienses” y que genera más de 100.000 empleos directos, de los cuales la mayoría son desempeñados por personas con discapacidad.



Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Ilunion, Ignacio Tremiño, le ha explicado al regidor almeriense la esencia de este proyecto “pionero e innovador”, que tiene como objetivo primordial “la generación de empleo para personas con discapacidad”, no en vano Ilunion es el mayor empleador de personas con discapacidad, con una plantilla de 38.000 trabajadores y más de 50 líneas de negocio, estando presentes en los sectores de actividad más competitivos y siendo referentes en lavandería industrial, hoteles, contact center... con el objetivo final de crear empleo de calidad para las personas con discapacidad.



Actualmente, el Ayuntamiento de Almería trabaja con Ilunion en la accesibilidad universal del edificio del Tercer Sector, que albergará próximamente a las asociaciones y colectivos que trabajan con las personas con discapacidad y el pasado mes de marzo se suscribió un protocolo de colaboración que permite aunar esfuerzos y recursos para, a través de programas y de acciones directas, mejorar la integración y la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, además de mejorar el acceso en igualdad de oportunidades a la educación y el empleo, o al disfrute y la participación en actividades culturales y deportivas, o en cualquier otra actividad organizada en la ciudad de Almería.

