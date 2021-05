UAL y ALSA impulsarán la movilidad del futuro y reforzarán la oferta

miércoles 26 de mayo de 2021 , 07:49h

Firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual la Universidad de Almería abre las puertas de su potencial de investigación a la compañía de movilidad Alsa para ejecutar proyectos conjuntos de desarrollo y programas de formación

Se trata de un convenio marco del que derivarán acciones más concretas que se irán determinando siempre en consonancia con el espíritu del documento rubricado entre el rector, Carmelo Rodríguez, y director de Alsa en Andalucía, Valeriano Díaz.



Así, se afronta un periodo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, al que se pretende sacar el máximo rendimiento entre la UAL y Alsa, Lo ha expresado en estos términos el rector, refiriéndose al compromiso de la Universidad de Almería con la sostenibilidad, de la que “uno de los pilares fundamentales es una movilidad más limpia y respetuosa con el medio ambiente, y a su vez segura, cómoda y eficaz”. Es por ello que “resulta de gran interés para la Universidad de Almería la firma de este convenio general desde el que construir en pro de una movilidad sostenible, toda vez que se unen la ciencia y la investigación que aquí se genera con una compañía de referencia en la prestación de servicios de movilidad.



Con el beneficio a la sociedad como trasfondo, el rector ha reconocido que “la ambición que subyace en este documento, firmado con el operador líder del sector en este país no puede ser otra que la de impulsar la movilidad del futuro”. Las cifras actuales que arroja ALSA, “una marca fácilmente reconocible por los ciudadanos”, son clarificadoras sobre la relevancia del convenio de colaboración, ya que hablan de “una moderna flota de 5.000 autobuses, que transportan a más de 306 millones de viajeros, atendidos por 14.500 profesionales, lo que supone una extraordinaria base sobre la que levantar múltiples proyectos de investigación, acciones de formación y vías para el desarrollo de nuevas experiencias”. Es más, Carmelo Rodríguez ha puesto en valor no solo el más de un siglo de experiencia de la empresa, sino su “reconocida vocación de innovación permanente a lo largo de su historia particular”. Por ello, ha valorado a Alsa como “un excelente socio para el potencial investigador de la UAL” hacia “soluciones de movilidad”.



Entrando en detalles sobre el documento, con el mismo se estrechan relaciones, se aúnan esfuerzos y se establecen unas normas amplias de actuación, contemplándose de inicio varias líneas de colaboración. Como punto de partida está ‘colaborar en la ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, a realizar en los departamentos, institutos y centros adscritos a la UAL y en las instalaciones de la empresa’. Del mismo modo, se habla de ‘contribuir en el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades’, ‘cooperar en programas de formación de personal investigador y técnico’ y ‘colaborar en jornadas técnicas relacionadas con planes de movilidad’, Más general es el objetivo de ‘colaborar en la organización y ejecución de actividades relacionadas con la promoción social de la investigación y el desarrollo tecnológico’.



Mención aparte merece que no se ha dejado de lado la relación existente en la actualidad, puesto que ALSA opera los autobuses urbanos de la ciudad de Almería mediante SURBUS. Siendo responsabilidad del Ayuntamiento el acuerdo de las líneas, paradas y frecuencias del servicio al campus, se ha añadido en el texto ‘contribuir a la oferta de servicios de transporte a través del servicio de Atención a la Comunidad Universitaria’. Así, se trabajará en acciones generales de soluciones de movilidad para el futuro y su aplicación a cualquier lugar del planeta, sin descuidar lo más cercano, que es el mejor servicio para los estudiantes, trabajadores o visitantes de la Universidad de Almería, incluidos desplazamientos diarios al campus desde otras localidades.