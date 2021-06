Capital Ampliar El alcalde señala el reto del agua pasa por "la innovación y la tecnología" miércoles 16 de junio de 2021 , 07:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha hablado este martes sobre el "gran reto" que afronta la ciudad de Almería: el agua, que, "además de para beber, en Almería sirve para que muchas familias coman, pero es un recurso escaso que necesita de una planificación nacional".



Así lo ha reclamado en el Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid', organizado por el diario El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, en el que ha sido invitado a participar, junto a otros alcaldes, en la mesa redonda sobre 'Las estrategias y retos para el desarrollo de las ciudades en Andalucía: A la búsqueda de un nuevo modelo de ciudad inteligente, eficiente y sostenible'.



Fernández-Pacheco ha explicado cómo en Almería han tenido que "readaptar" la configuración de la ciudad para "optimizar" este recurso, por ejemplo, apostando por vegetación autóctona que requiere de menos riego.



Asimismo, ha manifestado la necesidad de que el futuro del agua sea "sostenible" y eso pasa --ha señalado-- por que "la desalación y la depuración sea una alternativa viable, económica, técnica y socialmente frente a la extracción de pozos". Asimismo, se ha mostrado seguro de que "el futuro del agua pasa "necesariamente" por la "innovación y la tecnología".

Ha puesto como ejemplo la descentralización de la administración, "que ya no pasa por abrir oficinas periféricas en todos los barrios, sino por el móvil"; la incorporación de vehículos eléctricos a la flota de autobuses del transporte urbano; o el "firme compromiso" de reducir la huella de carbono, para lo que se han extendido los puntos de recargas para vehículos eléctricos, mejorado la red de alumbrado público e instalaciones municipales, se han inaugurado los primeros huertos urbanos y se ha fomentado el reciclaje.



"En España, en Andalucía, y dentro de ella una provincia tan pujante y con tanta capacidad emprendedora como es Almería, hay que reactivar todos los instrumentos y herramientas disponibles para recuperar los ritmos de crecimiento anteriores a la pandemia", ha señalado Fernández-Pacheco, que ha resaltado la importancia de apostar por la Smart City y por aquellos sectores y compañías que desarrollen las tecnologías facilitadoras que hagan posible ese "cambio necesario" como el 5G, la robótica o la inteligencia artificial, entre otras.



En la mesa redonda, moderada por el senior advisor de EY, Gregorio Serrano, también han participado los alcaldes de Córdoba y Granada, José María Bellido y Luis Salvador, respectivamente; el director general de Smart City Cluster, Daniel González; y el director de Alsa en Andalucía, Valeriano Díaz.



Fernández-Pacheco también ha asistido este martes a la inauguración de este Foro Económico, cuya apertura ha protagonizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el que ha mantenido un encuentro previo.



