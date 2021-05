Capital El alcalde valora la vocación emprendedora de los jóvenes empresarios almerienses en el 25 aniversario de AJE jueves 27 de mayo de 2021 , 07:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco aborda con los jóvenes emprendedores cómo ve la Almería del futuro, qué ofrece la ciudad a los empresarios y cómo mejorar la comunicación entre administraciones y tejido empresarial El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado el empuje y la vocación emprendedora de los jóvenes empresarios almerienses en la Gala por el 25 aniversario de AJE (Asociación Jóvenes Empresarios de Almería) celebrada este miércoles en el Teatro Apolo y durante la que se ha presentado la nueva Junta Directiva, presidida por José González Sánchez. Presentada por quien fuera presidente de AJE y periodista, Alberto Gutiérrez, la gala ha abordado, a través de diferentes mesas redondas y debates, cómo es el tejido empresarial joven y emprendedor de Almería. El primer edil, que ha estado acompañado por el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y por la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, ha tenido palabras de agradecimiento y felicitación para los empresarios, y ha destacado el valor que supone asumir riesgos. Los que asumieron en su día los fundadores de AJE y los que asumen a diario los emprendedores de esta ciudad que, a través de su Ayuntamiento, busca potenciar el talento y el emprendimiento de los almerienses. Por lo pronto, se ha puesto en marcha Ingenia Center para articular todo lo que, entorno al empleo y el emprendimiento tiene que ver con la administración local, se está ideando y proyectando un Centro de Emprendimiento ‘Almería City Hub’, se mantienen premios y becas dentro del Programa Retorno del Talento, se amplían programas de fomento del comercio en el centro, se incrementan incentivos fiscales a actividades vinculadas con la creación de empleo, se ha celebrado una primera edición de Almería Fashion Week, y se continúa escuchando al tejido empresarial para poner el Ayuntamiento “a disposición de los emprendedores”, ha recordado el alcalde. Y es que, tal y como ha señalado Fernández-Pacheco, “a más burocracia, menor emprendimiento. A más trámites, mayor desmotivación”. De modo, que Almería trabaja para simplificar trámites y requisitos y dar más facilidades al emprendedor, al innovador y al talento; y lo hace en el marco de un conjunto de acciones dirigidas a ofrecer “más pantallas y menos ventanillas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

