Capital El alcalde visita a la Hermandad del Resucitado que, por tercer año, no ha podido salir domingo 04 de abril de 2021 , 19:43h

Tal y como viene haciendo toda la Semana Santa, Ramón Fernández-Pacheco ha realizado una ofrenda floral y compartido sensaciones con los hermanos y fieles



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este Domingo de Resurrección a la Hermandad del Resucitado que, por tercer año consecutivo -en 2019 por la lluvia y en estos dos últimos por el COVID-, no ha podido salir a las calles de Almería con el Señor de la Vida.



Acompañado por los concejales Carlos Sánchez y Joaquín Pérez de la Blanca, Fernández-Pacheco ha realizado una ofrenda floral a la imagen del Señor de la Vida, obra de José María Leal, y ha deseado que “el próximo año estemos todos juntos en las calles de la ciudad celebrando justamente eso, la vida”.



El regidor ha tenido, además, la oportunidad de saludar personalmente al hermano mayor del Resucitado, Juan Diego Linares, quien les ha impuesto tanto a él como a los concejales la insignia de la Hermandad. Asimismo, Fernández-Pacheco ha sido invitado a firmar en los libros de honor de la parroquia y la hermandad.

