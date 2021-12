Capital El alcalde visita Cabo de Gata tras la reordenación de calles lunes 27 de diciembre de 2021 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco, acompañado de la Asociación de Vecinos Las Sirenas y la Asociación de Comerciantes, ha comprobado “el buen resultado” de esta nueva actuación del Ayuntamiento en el barrio El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el barrio de Cabo de Gata, donde el Ayuntamiento, a través del Área de Seguridad y Movilidad, acaba de llevar a cabo “una reestructuración completa de la movilidad” con la renovación más de 352 señales verticales, el repintado de más de un centenar de pasos de peatones y la puesta en marcha de un plan de reordenación de calles con las que el barrio “gana en movilidad y seguridad vial, además de sumar más de 50 plazas de aparcamiento extra, especialmente importante en los meses estivales, ya que multiplica exponencialmente su población”. Acompañado de la concejala delegada, María del Mar García Lorca, y del concejal de Deportes y Agricultura, y del distrito Bahía, Juan José Segura, el primer edil ha comprobado “el buen resultado de esta nueva actuación municipal que supera los 62.000 euros de inversión y que responde a una reivindicación vecinal a la que damos cumplimiento con esta intervención integral que redunda, al final, en un mejor barrio para todos”. Coinciden con el alcalde la presidenta de AAVV Las Sirenas, Mari Carmen Sánchez; y la de la Asociación de Comerciantes, Cristina Sánchez, que han acompañado al regidor en su visita y se han mostrado “muy contentas” con esta nueva actuación con las “que hemos ganado en aparcamiento, algo que se hace especialmente importante en verano”, y han agradecido al Ayuntamiento “que apueste por este barrio de Almería”. Además, han aprovechado para invitar a todos los almerienses a que visiten, en verano y en invierno, Cabo de Gata. La actuación ha consistido además de en la retirada de la señalización vertical existente por otra más resistente a la corrosión marina, en señalizar 125 pasos de cebra, entre los que hay de nueva creación y otros repintados. Asimismo, se ha reordenado el sentido del tráfico con el objetivo de transformar vías de doble sentido en calles de un único sentido de circulación, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad vial, reduciendo puntos de conflicto en cruces e incrementando, además, el número de plazas de estacionamiento. Se ha incluido, además, el establecimiento de tres zonas de carga y descarga junto al Paseo Marítimo, concretamente en las calles Isleta de Cabo de Gata, Florida de Cabo de Gata y Los Santos para abastecer los negocios del paseo marítimo y entorno. Durante su visita al barrio, el alcalde ha podido comprobar también “lo bien que ha quedado” la asociación de vecinos, donde se realizan talleres de pintura, en la que recientemente se han acometido obras de mejora, derribando uno de los tabiques dejando un espacio más diáfano y apropiado para el desarrollo de las actividades. Además, ha saludado a los trabajadores municipales de la Biblioteca Municipal de la barriada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

