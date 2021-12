Capital La EDM Padre Huelin finaliza con 396 alumnos el VI Concurso de Tarjetas Navideñas lunes 27 de diciembre de 2021 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La temática de dibujos escogidos para este concurso han sido el baloncesto, el ajedrez y el klask en torno a una época navideña La Escuela Deportiva Municipal Padre Huelin ha dado por finalizada su sexta edición del concurso de ‘Tarjetas Navideñas’. Una iniciativa que pretende unir durante la Navidad y llenar de ilusión a los participantes y que organiza la escuela de forma anual con una finalidad social. Para este concurso han participado 396 alumnos almerienses de tres años en adelante. El tema de la tarjeta ha hecho alusión a la ‘Navidad’ y al ‘Deporte’ y se ha valorado desde la originalidad, la capacidad creativa y que se mostraran los tres deportes que promueve el proyecto: baloncesto, ajedrez y klask. Los ganadores del certamen han sido la clase de dos años de la escuela infantil de Los Almendros; Raimundo Santiago, del CEIP Los Almendros; Amira Jiffara, del CEIP del Ángel Suquía; Juan Pablo Heredia, del CEIP Virgen de la Paz; la clase de un año del colegio de Los Almendros y Paula Casas, del CEIP Colonia Araceli. Además, para todos los usuarios que han hecho la tarjeta se han llevado una medalla. Entre los participantes se han encontrado los alumnos de los colegios Los Almendros, la guardería de Los Almendros, colegio Jesuitinas-Virgen de la Paz, CEIP del Ángel Suquía y el CEIP Araceli. Desde la EDM Padre Huelin, Cristóbal Hernández, presidente de la escuela, ha matizado que “se trata de todo un récord de participación este año, en el concurso de tarjetas, estamos muy orgullosos de que los niños y niñas de Almería se involucren en este proyecto tan enriquecedor”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

