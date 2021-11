Capital El alcalde visita el nuevo edificio de usos múltiples de La Cañada jueves 18 de noviembre de 2021 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha señalado que se trata de una actuación con la que “venimos a mejorar los servicios municipales que ofrece el Ayuntamiento en el barrio”





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves el nuevo edificio de usos múltiples de La Cañada, junto a la Plaza Antonio de Torres, que acoge la oficina periférica, que da servicio a cerca de 10.000 vecinos del barrio y núcleos de alrededor. “Se trata de una actuación con una inversión de 300.000 euros de la que ha resultado un inmueble polivalente, funcional y céntrico que ha venido a mejorar los servicios municipales que ofrece el Ayuntamiento en este barrio”, ha puesto en valor el primer edil.



Fernández-Pacheco, acompañado del concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha explicado que con este edificio “damos solución a varias necesidades de los vecinos, ya que alberga también la sede de la Federación de Pesca y la Escuela de Adultos, además de una sala polivalente” de 95 m² para uso de todos los 'cañaeros.



El nuevo inmueble, abierto desde marzo pasado, cuenta con una superficie total de 327 metros cuadrados, repartidos en una única planta, cien por cien accesible. De hecho, se trata de la oficina periférica más grande de las seis de las que dispone el Ayuntamiento en la actualidad y se encuentra ubicada en pleno centro del barrio, en la confluencia de las calles Cedro y Don Luis Abad Carretero.



Durante la visita, el alcalde ha podido comprobar el “buen uso” que le están dando los vecinos, quienes les han trasladado su alegría con contar con un edificio de estas características en el centro del barrio y una oficina periférica para hacer sus gestiones municipales sin necesidad de desplazarse. “Tienen que poder sentir cerca a su Ayuntamiento para que no deje de ser la administración más cercana al ciudadano”, ha motivado.



Tanto el alcalde como el concejal han aprovechado la visita al barrio para hablar con los vecinos y tomar nota de algunas propuestas de mejora que se han comprometido a atender en el menor tiempo posible. Precisamente, lo vecinos han acogido con satisfacción esta nueva oficina, tal y como declaraba hace unos meses la vicepresidenta de la asociación 'Antonio de Torres, Josefina Molina, quien agradecía al alcalde “la ejecución de un proyecto muy demandado por el barrio. Entendíamos muy necesario que la actividad que presta el Ayuntamiento en el barrio se diera en un sitio céntrico y el nuevo edificio, sin duda, cumple con esa expectativa. Los vecinos y todo el barrio van a salir ganando con esta obra”, señalaba. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

