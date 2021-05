Capital El alcalde visita la nueva zona de calistenia en el Parque Nicolás Salmerón domingo 30 de mayo de 2021 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha señalado que “con esta actuación damos respuesta a los vecinos y también a la creciente demanda existente en la ciudad para la práctica de esta modalidad al aire libre”



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la nueva zona deportiva de calistenia habilitada por el Ayuntamiento en el Parque Nicolás Salmerón, “una actuación con la que damos respuesta a los vecinos y también a la creciente demanda existente en la ciudad para la práctica de esta modalidad al aire libre”.



Acompañado de la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, y varios vecinos, el alcalde ha comprobado el resultado de esta actuación, cuyos trabajos, en una superficie de 60 metros cuadrados, donde antes se ubicaba una zona de petanca en desuso, han contado con una inversión de 15.134,53 euros.



Con esta, la ciudad de Almería ya cuenta con cuatro zonas para la práctica deportiva de calistenia, ubicados en el Parque de los Periodistas, en las pistas deportivas del barrio de El Puche y en Loma Cabrera, en la Plaza José Salamanca, “y desde hace unos días también en este gran pulmón verde del centro de la ciudad”. Una zona que el alcalde, ha señalado, “es punto de encuentro para toda la familia y todas las generaciones ya que en el mismo punto, muy cerca el uno del otro, hay también un parque infantil, un parque biosaludable y un pipican”.



Por su parte, los presidentes de la Asociación de Vecinos Puerta Europa, Carlos Casares, y la Asociación de Mayores, Antonio Gutiérrez, han agradecido al Ayuntamiento de Almería, “la creación de este nuevo espacio que dota al parque de un nuevo atractivo”. “Nuestro objetivo es continuar ampliando las zonas deportivas para facilitar hábitos saludables entre los almerienses, y por supuesto, seguir mejorando los espacios ya existentes”, ha explicado. “Prueba de ello – ha continuado – es que en las próximas semanas iniciaremos los trabajos de una nueva zona de calistenia en la Avenida Federico García Lorca, junto al Anfiteatro de la Rambla”.

Otras mejoras

Los planes municipales pasan por seguir extendiendo esta actividad, mejorando las zonas al aire libre existentes o creando nuevos espacios. Respecto de lo primero, la concejala delegada del área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez ha anunciado la remodelación que se llevará a cabo de las instalaciones para la práctica de gimnasia al aire libre del circuito existente en el Paseo de Ribera, hasta la Universidad. Además, ha recordado, como parte de las actuaciones previstas, “la dotación de nuevas áreas infantiles intergeneracionales proyectadas para ejecutar en este año, en la Vega de Acá y en la Plaza Bizet de Cortijo Grande, en las que se incluye también sendos espacios con elementos de calistenia”.



Desde el Área de Servicios Municipales se trabaja también, con vistas al próximo año, en la mejora integral de la zona 'skate' actualmente existente en el Parque de los Periodistas, en el proyecto de adecuación de las instalaciones de 'skatepark' en Nueva Andalucía, en el Parque de San Isidro, junto a la Ciudad de la Justicia, así como en la creación de un espacio para la práctica de 'breakdance'. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

