Almería La Junta se disculpa por no dejar pasar banderas españolas a la Alcazaba pero no por impedir las andaluzas domingo 30 de mayo de 2021 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La diputada de Vox Rocío de Meer aseguró que acaso preferían "la mahometana" El perfil oficial del Conjunto Monumental de la Alcazaba en Twitter -dependiente de la Junta de Andalucía- expresaba este pasado sábado una disculpa ante la queja de Vox por haberse impedido el paso al recinto con banderas españolas a jóvenes del partido. CM Alcazaba respondía: "¡Hola! Inmediatamente hemos abierto una investigación interna para conocer qué ha podido suceder. Para nosotros es un orgullo que se entre en La Alzacaba, como en todos los recintos de @AndaluciaJunta, con la bandera de España" Tanto ha sorprendido la celeridad en la respuesta de la administración a la queja y la amabilidad de la misma, que la organización Nación Andaluza ha recordado también en la misma red social que hace un año ellos intentaron acceder con banderas verdiblancas y también se les impidió, teniendo que dejarlas en la garita de la entrada. En aquel caso, la Junta de Andalucía ni pidió disculpas ni anunció la apertura de una investigación al respecto. Del mismo modo, también actuó así el personal de la entrada cuando el Sindicato Unitario, tras realizar su congreso nacional en Almería, quiso hacer los mismo. Las banderas andaluzas no pudieron entrar, pero no hubo ni disculpas ni anuncio de investigación. Nos podemos remontar a 2014, cuando para un acto en la campaña electoral de las municipales, el Partido Andalucista pretendió hacerse una foto en el interior de la Alcazaba con la bandera andaluza. No se les permitió, nadie se disculpó, ni se anunció ninguna investigación. La diputada por Almería Rocío de Meer, haciendo gala de su habitual islamofobia, decía que "Quizá hubieran preferido una bandera mahometana en la alcazaba de Almería, pero llevaremos la de España y todo lo que representa, y pisaremos cada uno de los rincones de nuestra tierra". Está por saber qué tenían que ver los "mahometanos" con este asunto, como cuando se adelantó a culpar a los musulmanes del incendio de una iglesia en la que sencillamente hubo un cortocircuito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.