Capital El alcalde y el presidente de Diputación visitan las nuevas dependencias del Área municipal de Agricultura jueves 01 de abril de 2021 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco y Javier A. García han saludado a los funcionarios trasladados a esta zona “más próxima” al sector agrícola y acondicionada gracias al Plan Coopera de la institución provincial



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, han visitado las nuevas instalaciones del Área de Agricultura y Pesca del Consistorio de la capital, en el barrio de Cortijo Grande, más cercano al sector agrícola, para comprobar el resultado de una de las actuaciones que se enmarcan en el Programa Coopera del Plan Almería puesto en marcha por la institución provincial.



En el caso del Ayuntamiento de Almería, la inversión a través de este programa se aproxima a los 100.000 euros, financiados al 50% por cada administración, que se han destinado a obras de adaptación, adecuación y mejora de edificios municipales como: el Área de Agricultura y Pesca, oficinas en la Casa Consistorial, los centros sociales de Los Ángeles, Nueva Andalucía y Cabo de Gata, Museo Doña Pakyta, sustitución de canalones metálicos en Nave Almacén Municipal, Centro Municipal de Acogida y en asociaciones de vecinos.



El primer edil almeriense ha agradecido la visita del presidente provincial a un espacio que, “a pie de calle y muy accesible, va a permitir al Ayuntamiento estar próximo al sector agrícola, no sólo en la gestión, con siete funcionarios dedicados a ello, sino también físicamente”. La mejora acometida en el edificio de Cortijo Grande para el Área de Agricultura ha incluido la unión de dos dependencias gracias a la demolición de la partición interior y a la instalación de nuevas ventanas. La actuación se ha completado con colocación de mamparas de cristal y cartelería exterior.



Fernández-Pacheco ha recalcado, en este sentido, la importancia que el campo tiene para la economía almeriense. “Somos conscientes de que son muchas las familias que viven directamente de la agricultura y contar con un espacio diáfano, amplio y cercano como es ahora el área municipal, va a favorecer el contacto con los agricultores: ahora estamos más cerca para escucharles, atenderles y mostrarles la máxima proximidad”, ha dicho.



El presidente de Diputación, por su parte, ha destacado este “nuevo ejemplo de colaboración institucional a favor del empleo y el reimpulso de la actividad económica en la ciudad de Almería en la situación actual marcada por la pandemia”, y ha recordado que el objetivo de Coopera reside en “fomentar el empleo entre autónomos y microempresas almerienses pues en los proyectos financiados prima la mano de obra, hasta un 70%, sobre los materiales para favorecer la contratación y la generación de puestos de trabajo”.



Además, Javier A. García ha recordado que tras el éxito de esta estrategia inversora el Pleno de Diputación ya ha aprobado un Programa Coopera 2, que se enmarca en el Plan Excepcional 2021 con un incremento de 12 millones de euros del presupuesto de la triple protección: sanitaria, social y económica, que asciende hasta llegar a los 228,5 millones de euros. “Diputación estará al lado de todos los almerienses y de todos los municipios para recuperar la provincia”, ha afirmado.



Ambos han estado acompañados en esta visita por el diputado de Presidencia, Fernando Giménez, el concejal de Agricultura, Juan José Segura, y la concejal de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.