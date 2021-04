Almería se tiñe de azul este viernes para visibilizar el Día Mundial del Autismo

jueves 01 de abril de 2021 , 14:58h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Ayuntamiento iluminará de este color algunas de las fuentes y edificios más emblemáticos de la ciudad como muestra de solidaridad









El Ayuntamiento de Almería se suma al reto de alcanzar los 400 edificios y monumentos iluminados de azul en España con motivo del Día Mundial del Autismo. El Consistorio contribuirá a lograr esta cifra tiñendo de este color algunas de las fuentes y edificios más emblemáticos de la ciudad este viernes, día 2 de abril, como muestra de solidaridad con el colectivo de personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias.



Las fuentes que se iluminarán serán la de los 103 Pueblos, la de la Plaza Virgen del Mar, Parque de las Familias, Obelisco de la Rambla Federico García Lorca y calle Santiago, así como el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el Teatro Apolo, y la Gerencia de Urbanismo. Se trata de una campaña de sensibilización internacional ‘Light It Up Blue’ (LIUB), promovida por Autism Speaks a la que se suma el movimiento asociativo del autismo en España.

7 millones de personas con TEA en Europa

Se estima que 7 millones de personas tienen trastorno del espectro del autismo (TEA) en Europa. En España, más de 450.000. Para ellas, el acceso a la educación y al empleo no son solo un derecho, sino también factores clave para su calidad de vida



Para visibilizar las barreras y oportunidades de las personas con autismo en estas dos áreas fundamentales en la calidad de vida de las personas con autismo, Autismo España se suma a la campaña promovida por Autismo España, que bajo el lema ‘Puedo APRENDER. Puedo TRABAJAR’, pretende crear conciencia sobre cómo crear las condiciones adecuadas para hacer que la educación y el empleo sean más accesibles para el colectivo.