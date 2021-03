El Almería es ahora tercero a dos puntos de los puestos de ascenso directo

lunes 22 de marzo de 2021 , 07:44h

Los rojiblancos tienen a tres puntos al cuarto clasificado, el Leganés, que es su próximo rival. El martes, vuelta a los entrenamientos









El Almería ha vuelto a perder una nueva oportunidad de dar un paso de gigante en sus aspiraciones con la derrota que sufrió en Ponferrada, donde los rojiblancos tuvieron muchas opciones de sumar los tres puntos. Sin embargo, el venirse de vacío no sólo les ha impedido acercarse al liderato y poner ventaja con la mayoría de sus rivales más directos, sino que además les ha hecho caer a la tercera plaza teniendo a dos puntos al Espanyol, ahora segundo, y a cinco al Mallorca, primer clasificado.



Por detrás el Leganés se encuentra a tres puntos, el Sporting de Gijón a cuatro y el Rayo a siete. Los “pepineros” serán el próximo rival del Almería; en concreto el sábado, a las 18,15 horas, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Con este encuentro el conjunto almeriense iniciará una fase del calendario muy intensa al tener que jugar tres partidos en seis días, ya que el martes visitará al Málaga y el viernes siguiente recibirá al Rayo Vallecano. Casi nada.



Los rojiblancos, que regresaron de Ponferrada tras la confrontación de El Toralín, tienen descanso este lunes y volverán al trabajo el martes, a las 10,15 horas, en el Anexo.



José Gomes recupera a Sadiq tras cumplir sanción, ya que no ha ido con su selección, pero no podrá contar en los próximos dos partidos con Jorge Cuenca que sí se marcha con España sub-21. También va con la sub-21 de Bélgica, Ramazani, que será baja el próximo sábado. Los dos jugadores regresaron de León con la expedición rojiblanca y este lunes vuelven a viajar para incorporarse a sus respectivas selecciones.