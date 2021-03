2-1: El Almería pierde en el último minuto

lunes 22 de marzo de 2021 , 07:40h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El equipo se adelanta en el marcador, puede encarrilar, pero se va de vacío







La UD Almería volvió de vacío de su enfrentamiento con la Ponferradina en un encuentro en el que la actuación de la parte final de la segunda mitad decidió el resultado. Los rojiblancos estuvieron mejor en el primer periodo hasta el punto de adelantarse en el marcador e, incluso, gozaron de la oportunidad de encarrilar el duelo tras la reanudación. Fue entonces cuando los deméritos propios dieron alas a los locales, que igualaron y terminaron imponiéndose con un gol en el último minuto (2-1).



José Gomes decidió en esta ocasión que el once inicial estuviera formado por Makaridze; Balliu, Maras —que entraba por Ivanildo—, Cuenca, Akieme, Morlanes, Samú Costa, Corpas, Villalba, João Carvalho —los dos mencionados en último lugar regresaban a la titularidad— y Juan Villar, por el sancionado Sadiq Umar.



El encuentro arrancó con ritmo y alternativas, pero la UD Almería fue ganando terreno de manera paulatina hasta lograr dominar por completo. De hecho, nuestros representantes tuvieron acercamientos como para haberse adelantado mucho antes, pero sería en el minuto 40 cuando Samú Costa ejecutaba un golpeo desde larga distancia con el que hacía el 0-1.



Tras la reanudación se mantuvo el guion de un conjunto indálico dominador y con llegadas claras. En concreto, en el minuto 57, Akieme se aventuró con una acción individual con la que dejó atrás a varios rivales y solo le faltó el gol. Caro estuvo muy acertado y evitó que los visitantes ampliaran su ventaja.



Fue el momento en el que todo cambió. Los deméritos almerienses comenzaron a crecer, permitiendo a la Ponferradina generar acercamientos a la portería contraria. En esas, un error en un contragolpe propició la réplica local en la que Yuri superaba a Makaridze. Era el 1-1.



José Gomes buscó soluciones con incorporaciones desde el banquillo. En este sentido, Lazo ingresaba al rectángulo de juego —lo hacía por Carvalho— y, poco después, a tenor de que los rojiblancos no recuperaban el orden, el técnico daba entrada a Brian Rodríguez, Schettine y Ramazani. Por último, Petrovic ocupaba la demarcación de Morlanes, que tenía problemas físicos.



La Ponferradina se estaba acercando cada vez más y la UD Almería no lograba despertarse del bajón que estaba sufriendo. Los locales se aprovecharon, llegando a tener ocasiones claras de haber hecho el segundo. Y así fue, Moi no perdonó en el minuto 89 a la hora de poner su nombre al 2-1.



No habría tiempo para más. Después de una gran primera mitad y arranque de la segunda, el conjunto almeriense no pudo mantener su mejor versión y permitió crecer a su rival hasta el punto de cosechar una dura derrota que saca a los rojiblancos de la zona de ascenso directo a LaLiga Santander.