Deportes Ampliar El Almería se lo curra en el gimnasio jueves 13 de enero de 2022 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Almería sigue con su preparación en una semana en la que, recordemos, no hay Liga por disputarse el sábado y el domingo los octavos de final de la Copa del Rey; un parón que está viniendo muy bien a los rojiblancos para recuperar su estado de forma después de los contagios que hubo de covid-19 e intentar, también, poder contar con algunos de los jugadores que se encuentran lesionados pensando en cuando se reanude la competición. En el caso del Almería será el próximo miércoles, 19 de enero, fecha establecido para jugar en Lugo el partido aplazado de la última jornada de la primera vuelta del campeonato. Luego, el lunes 24, ya puestos al día, el Eibar visitará el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La plantilla rojiblanca se ha llevado este jueves una buena paliza con un entrenamiento intenso y muy exigente que se ha prolongado por espacio de dos horas. Primero activación y prevención en la zona de vestuarios y posteriormente, ya en el anexo, duro trabajo físico casi siempre con balón. Como ocurriera el día anterior, Arnau Puigmal y Juan Villar ha vuelto a ejercitarse en la hierba, aunque al margen de sus compañeros. En cualquier caso evolucionan favorablemente. Este viernes y sábado el Almería entrenará a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para continuar con su puesta a punto a nivel físico, pero también para comenzar a preparar de manera más específica los argumentos futbolísticos que expondrá cuando se reanude la competición. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

