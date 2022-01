Almería Ampliar Un municipio de Almería es el que más ha crecido de Andalucía jueves 13 de enero de 2022 , 20:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuatro de los diez municipios andaluces que más han crecido, son almerienses Desde el año pasado hasta el 1 de enero de 2022 Andalucía presenta una baja variación del padrón de habitantes que conviven en ella. Sin embargo, Almócita, municipio almeriense, ha sido el que más ha crecido a nivel andaluz La provincia de Almería ha sido la que presenta más municipios en el ranking de mayor variación relativa de habitantes desde el comienzo del 2020 hasta de enero de 2021 ofrecido por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El municipio con mayor variación ha sido Almócita, con un 11’9%, con 176 habitantes en 2020 y en 2021 ascendió a 197. Tras este, Almería también destaca por la variación de municipios como Beires, con un 10% de variación relativa, contando con 12 habitantes más en su población e Íllar, con un 7’65% de variación. Sin embargo, también existen municipios almerienses con un descenso de la población del paso del 2020 al 2021, como por ejemplo Alcudia de Monteagud con un -6’52%, el municipio que presenta menor variación relativa dentro de la comunidad almeriense. A este municipio le siguen otros como Balanegra, con una perdida de 146 habitantes de un año a otro y Cóbdar, con un -4’49% de variación. A nivel provincial, Granada también presenta municipios en el ranking de los más crecidos en estos últimos años, destacando el municipio de Dúdar, con un 10’7%, el municipio con más variación de habitantes dentro de la provincia granadina, contando en 2020 con 327 habitantes y en 2021 con 362. Por otro lado, Málaga también se hace hueco en el ranking con el municipio de Júzcar, con un 9’8% de variación relativa. A nivel regional, Andalucía ha presentado un 0’09%, es decir, no ha destacado en cuanto a variación relativa, a la cual le sigue la Comunidad de Navarra (0’05%) y la Comunidad Valenciana (0’02). Sin embargo, estas provincias no han sido las más perjudicadas a nivel poblacional, ya que Ceuta y Melilla presentan una muy baja variación relativa, de -0’88% respecto al año pasado y también está Asturias, con una variación de -0’69, las provincias con menos variación relativa de habitantes durante el año pasado. Por lo contrario, encontramos dos provincias que destacan a nivel poblacional: Murcia, con un aumento de 7.235 habitantes y una variación relativa del 0’48% y Cantabria, con una variación del 0’27%. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.