Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar El alumbrado navideño se recortará una hora de media al día martes 18 de octubre de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, comerciantes y hosteleros acuerdan reducir cuatro horas los fines de semana la iluminación extraordinaria de Navidad noticiasdealmeria.com El horario de la iluminación extraordinaria de Navidad se verá reducido en dos horas diarias los sábados y otras dos los domingos, según han acordado hoy Ayuntamiento de Almería, comerciantes y hosteleros durante el encuentro que han mantenido esta mañana en el Área de Cultura. De esta manera, en el cómputo global, el alumbrado navideño verá reducido su encendido una media de una hora diaria. La reunión, en la que han participado los concejales de Cultura, Diego Cruz, y de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque, junto al presidente de los hosteleros de Ashal, Pedro Sánchez Fortún, y de la asociación de comerciantes Almería Centro, Antonio Martín, así como representantes de los barrios más comerciales de la ciudad, se ha consensuado mantener, de lunes a viernes, el encendido extraordinario coincidiendo con el inicio del servicio de alumbrado público, alrededor de las 18.00 horas, y apagarlo a las 24.00 horas, mientras que los fines de semana el apagado se adelantará de las 3.00 de la madrugada a la 1.00, desde el 25 de noviembre al 6 de enero, ambos incluidos. Así, en el cómputo global, el alumbrado de Navidad se reducirá una media de una hora diaria, con el consiguiente ahorro energético, disminución de la contaminación lumínica y de la emisión de Co2 a la atmósfera. El contrato administrativo mixto de suministro e instalación de alumbrado extraordinario con ocasión de las Fiestas de Navidad para los años 2022/2023 y 2023/2024 fue adjudicado en la última Junta de Gobierno municipal a la mercantil ‘Iluminaciones Ximénez, S.A.’. Con la iluminación navideña se pretende contribuir, junto con el resto de la programación municipal en la que se está trabajando, al impulso turístico y comercial de la ciudad y al fomento de la actividad económica, resultando este apartado un atractivo para residentes y visitantes. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

