Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ayuntamiento y Junta de Andalucía se preparan "por si las lluvias" martes 18 de octubre de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, afirma que todas las áreas están prevenidas para minimizar sus efectos noticiasdealmeria.com Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía han mantenido hoy una reunión de coordinación ante el efecto de posibles fuertes lluvias en la capital de forma que, conjuntamente y con los medios que puedan aportar ambas administraciones, se pudiera hacer frente a sus consecuencias. Un encuentro presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martin, que ha contado además con la participación de las concejalas de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Municipales, Margarita Cobos y Sacramento Sánchez y del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena. A la reunión, a la que han asistido también representantes de los servicios municipales de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, además de técnicos de ambas administraciones, que ha sido calificada de “muy positiva”, como la ha valorado la alcaldesa de Almería, “para mantener la necesaria coordinación en materia de prevención, mantenimiento y conservación” y que acompaña a los trabajos que a nivel municipal se vienen realizando en el mantenimiento de la ciudad para paliar los efectos de posibles fuertes lluvias Vázquez ha querido poner en valor el trabajo municipal que, principalmente, se viene desarrollando a través de las áreas de Seguridad y Movilidad y Sostenibilidad Ambiental, completadas también desde áreas como Servicios Municipales. Una labores de caractar “preventivo y correctivo” sobre aquellos puntos que, con ocasión de lluvias copiosas, han demandado o demandan mayor atención. Limpieza imbornales En esta línea, desde el Ayuntamiento de Almería, en concreto a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, se ha informado del desarrollo de labores de limpieza de redes de saneamiento e imbornales que se producen a lo largo de todo el año, intensificadas ante la previsión de lluvias, lo que ha permitido que más del 80 por ciento de la red de imbornales y acometidas domiciliarias de colectores de saneamiento estén ya revisadas. Igualmente, ha recordado Vázquez, se ha repasado la señalización, balizamiento y evacuación de pluviales de los pasos subterráneos de Carretera de Níjar y La Goleta para asegurar un correcto funcionamiento e incluso su cierre si fuera necesario. Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, junto al delegado de Agricultura, ha destacado "la importancia de la colaboración entre administraciones para trabajar de una forma coordinada con el objetivo de estar prevenidos en caso de producirse fenómenos meteorológicos adversos". Aránzazu Martín ha asegurado que "el Gobierno andaluz ha invertido 7,7 millones de euros en actuaciones en ramblas del Bajo Andarax, de la Bahía de Almería y de Níjar desde el año 2019". Estos trabajos han consistido en obras de mantenimiento, limpieza y restauración, trabajos vitales para un estado adecuado de las ramblas, tal y como ha explicado la delegada de la Junta en Almería. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

