Sucesos Ampliar El asesinato de Inmaculada Nzang fue machismo viernes 16 de julio de 2021 , 15:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De la Fuente: “Es intolerable que se siga asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo”





El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha mostrado hoy su más “absoluta condena” y el “más firme rechazo” al confirmarse, tras la investigación realizada por la Guardia Civil, que



Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 26 en 2021 y a 1.104 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.



De la Fuente ha trasladado, igualmente, todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. “Las palabras se quedan cortas para manifestar nuestra repulsa y condena por este acto execrable. Es intolerable que se siga asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo”, señala el subdelegado del Gobierno. “La violencia machista es un asunto público sobre el que se debe intervenir y cuya extensión, unida a los signos de involución que observamos, nos obligan a mantener la vigilancia y redoblar los esfuerzos”, ha apuntado.



El de Inmaculada Nzang es el primer asesinato machista que se produce en Almería desde julio de 2019. Desde 2003, 36 mujeres han sido asesinadas en la provincia por sus parejas o ex parejas.



Recordar que las mujeres víctimas de violencias machistas tienen a su disposición el teléfono 016, así como el canal de WhatsApp 600 000 016.



Por otra parte, señalar que también están disponibles para situaciones de emergencia el 091 de Policía Nacional y el 062 de Guardia Civil. En caso de que no sea posible una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops. El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha mostrado hoy su más “absoluta condena” y el “más firme rechazo” al confirmarse, tras la investigación realizada por la Guardia Civil, que el asesinato de Inmaculada Nzang , de 43 años, el pasado 6 de junio, es un nuevo caso de violencia machista. Nzang estaba incluida en el Sistema VioGén, empleado para el seguimiento de las víctimas de violencia de género y de las medidas para sus agresores.Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 26 en 2021 y a 1.104 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.De la Fuente ha trasladado, igualmente, todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. “Las palabras se quedan cortas para manifestar nuestra repulsa y condena por este acto execrable. Es intolerable que se siga asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo”, señala el subdelegado del Gobierno. “La violencia machista es un asunto público sobre el que se debe intervenir y cuya extensión, unida a los signos de involución que observamos, nos obligan a mantener la vigilancia y redoblar los esfuerzos”, ha apuntado.El de Inmaculada Nzang es el primer asesinato machista que se produce en Almería desde julio de 2019. Desde 2003, 36 mujeres han sido asesinadas en la provincia por sus parejas o ex parejas.Recordar que las mujeres víctimas de violencias machistas tienen a su disposición el teléfono 016, así como el canal de WhatsApp 600 000 016.Por otra parte, señalar que también están disponibles para situaciones de emergencia el 091 de Policía Nacional y el 062 de Guardia Civil. En caso de que no sea posible una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.