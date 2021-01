Sociedad El athleisure, el estilo de moda que ha potenciado el coronavirus Escucha la noticia



El COVID obligó el año pasado, y lo está haciendo también en el presente 2021, a que la gente se quedara en sus casas. Durante más de tres meses en España, las únicas salidas permitidas del domicilio fueron acudir a trabajar, al supermercado, al médico y alguna actividad más esencial, además de sacar al perro y paseos limitados cuando comenzó la desescalada del confinamiento. De algún modo, la moda también se confinó, y la población, al tener muy limitado su contacto social y trasladar esto al escenario virtual, a través de videollamadas y videoconferencias, comenzaron a aparecer en esos encuentros vistiendo ropa cómoda, pero sin renunciar al estilo. ¿Cómo es posible conseguir eso? Pues a través del athleisure, un estilo de moda que es tendencia desde hace unos años y que se asocia a hábitos saludables y el sport wear. 2021 continúa con la misma senda que 2020, pues aunque avanza el proceso de vacunación y nos vamos acercando a la velocidad de crucero anunciada por el ministro de Sanidad, la tercera oleada del Covid está causando ya muchos estragos. Las grandes firmas se suman al estilo athleisure La moda de combinar ropa deportiva con estilo no es algo exclusivo del coronavirus. Este estilo ya venía siendo habitual desde hace unas temporadas, razón por la cual muchas grandes firmas de las que vemos en los grandes centros comerciales de toda España se habían subido al carro. Fuentes de Mango afirman que durante la primavera del pasado año fueron notando un aumento en la demanda de colecciones más cómodas. Además, H&M y Zara ya entraron en esta política hace tiempo. Gap en Estados Unidos ha sacado una línea y una marca para esa tendencia, según apunta Alexis Mavromattis, profesor de Marketing de Esade. El fenómeno alcanza hasta los principales diseñadores, pues la firma Pedro del Hierro también han lanzado colecciones en otoño con prendas casual a medio camino entre el homewear tradicional y la ropa de calle. Balenciaga y Louis Vuitton son otros ejemplos de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y si la población demanda ropa y calzado cómodo, pues a ello habrá que lanzarse. Ejemplos más modestos que afianzan el éxito de este estilo de moda lo vemos en propuestas como la ropa deportiva de XXXMadrid, que tiene como objetivo gozar de mucha comodidad pero sin renunciar a sentirse guapos, o guapas. La progresiva “urbanización” de la moda masculina En todo este proceso hay que apuntar también a un fenómeno que se está produciendo desde hace años. La moda masculina ha ido sufriendo cambios o modificaciones desde que la mujer se incorporara al ámbito laboral. Esto provocó que el hombre tuviera más libertad para acudir al trabajo con ropa más “casual”, más “urbana”. En los parlamentos y las instituciones políticas vemos un ejemplo de ello, pues cada vez es más habitual eliminar las corbatas o los trajes completos. No se trata de ropa athleisure como tal pero sí existe una cierta relajación en los protocolos de vestuario, sin romper la tendencia de la elegancia y la sofisticación. Una tendencia que no permite la recuperación de la industria A pesar de que este estilo está cada vez más presente entre la población, y en parte gracias a la influencia que generan celebrities, influencers y cantantes de reggaetón y trap, lo cierto es que la industria ha sufrido un varapalo muy importante en 2020. Los datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel Acotex sitúan la caída de ventas durante el mes de diciembre en un 32% con respecto al mismo periodo del año 2019. En los meses más duros de confinamiento, estos datos fueron incluso peores, con una reducción en la facturación en torno al 70 y el 80%. Ni siquiera enero, febrero y marzo, cuando aún todavía no se había decretado el estado de alarma y el coronavirus era solo una amenaza lejana en China, los datos seguían siendo negativos con respecto a 2019. El sector de la moda es uno de los que ha sufrido más la incidencia de la pandemia, y ni siquiera el mercado online ha servido para recuperar las cifras. No obstante, esto no impide que las tendencias sigan su rumbo, y no cabe duda de que el estilo athleisure es muy protagonista en la actualidad.