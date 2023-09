Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar (Foto: Caterina Pak) El Atlético Melilla recibe al Polideportivo El Ejido viernes 15 de septiembre de 2023 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Polideportivo El Ejido afronta este sábado a las 12 de la mañana su primer partido fuera de casa en la Segunda División RFEF, Grupo V, frente al Atlético Melilla. El equipo celeste, que viene de empatar en su debut ante el Algeciras, viaja con 18 jugadores convocados por el entrenador José Heredia, que recupera a Eteki y Quesada y pierde a Mario Mendes e Ibra Toure. Heredia ha destacado en rueda de prensa la buena semana de entrenamientos que ha tenido su plantilla y la ilusión por hacer un buen papel en la competición. Ha elogiado al rival, que considera un candidato a estar entre los primeros, y ha asegurado que su equipo saldrá a competir y a buscar la victoria. El Polideportivo El Ejido espera sumar sus primeros tres puntos en una liga difícil y ambiciosa, en la que quiere estar entre los protagonistas. Para ello, confía en el trabajo y la calidad de sus jugadores, que se han adaptado bien al proyecto y al estilo de juego del técnico granadino. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

