Buen punto en el último minuto y de penalti frente al Atlético Melilla domingo 17 de septiembre de 2023 , 18:24h No es un resultado que se habría firmado antes de disputarlo, pero sin duda el empate a uno logrado este pasado sábado por el Polideportivo El Ejido sobre el césped artificial de La Espiguera frente al Atlético Melilla, sabe algo más que haber sumado un punto, ya que los ejidenses que lucieron elástica verde y pantalón negro, lograban la igualada en el minuto 90 y desde el punto de penalti. El encuentro resultó muy competido con dos equipos muy disciplinados, ordenados aunque les costó crear ocasiones. El conjunto local demostró como ya adelantó el técnico ejidense José Heredia el pasado viernes, que dista bastante de ser un candidato al descenso. Se mostró contundente, peleando todas las disputas y poniendo complicado el choque a los visitantes, que rozaron una derrota que por poco se produce. El Poli jugó con Diego Llorente como delantero centro, mientras que Jaime Lorente se movía entre líneas, siendo Pablo Montes y Tomás Cruz los centrocampistas, junto a Manu Sarmiento en la derecha, Paquito en la izquierda, y los cuatro zagueros fueron Pedro Ramírez, Pablo Fernández, Toni Badía y Yeray, con Valentín que debutó en la portería. A los 22 minutos Paquito dispuso de una ocasión, al igual que Pedro Ramírez remataba alto tras un servicio de Manu Sarmiento a los 29. Cuatro después, Bilel remataba fuera tras un saque de esquina, y a los 41 minutos Diego Llorente no llegó en la boca del gol, tras una acción por la derecha de Pedro Ramírez y el zurdo malagueño Manu. Y cuando el 0-0 se presagiaba como el resultado al descanso, llegaba la jugaba desgraciada de los ejidenses. Minuto 45, falta lateral que lanzó Yasir al área y el meta Valentín cuando intentó despejar se encontró que Toni Badía remataba a puerta de forma involuntaria. En la segunda parte, el Poli El Ejido saltó al césped con rabia y se notó. A los dos minutos, Paquito con su diestra se inventó una gran acción individual en la frontal del área, que desvió a córner el meta Buba evitando el empate. A los 12, Manu Sarmiento remataba alto, y tres después también tras una falta de Tomás Cruz, mandaba por encima del larguero de cabeza. A los 66 minutos, el banquillo celeste introduce un triple cambio que al final daría resultado, entrando Pedro Dango, Brian y Christian por Pablo Montes, Manu Sarmiento y Paquito, respectivamente. En la recta final, Antelo por Yeray y Quesada por Diego Llorente. Y cuando el final del partido se acercaba, minuto 89, Toni Badía disputa un balón con Cisse, y este le derriba en el área. El penalti decretado por el colegiado malagueño, a pesar de las protestas de los locales, lo lanzó con un gran derechazo Pedro Dango a la escuadra. Empate 1-1, punto muy valioso, que evita que el correoso Atlético Melilla le supere en la clasificación, tras hacer muy incómodo el choque al Poli, y se mantenga en la mitad de la tabla con dos igualadas. No gana, pero tampoco pierde. El domingo a las 12 de la mañana, visitará Santo Domingo el Atlético Mancha Real. Nueva oportunidad para lograr el primer triunfo. FICHA TÉCNICA 1 Atlético Melilla: Buba, Yasir (Abdela, m. 69), Amin, Salah (C), Moha, Suli, Simón (Mimón, m. 46), Cisse, Nico, Bilel, Malik (Yasin, m. 74). 1 Polideportivo El Ejido: Valentín; Pedro Ramírez, Pablo, Toni Badía, Yeray (Antelo, m. 72); Pablo Montes (Pedro Dango, m. 66), Tomás Cruz; Manu Sarmiento (Brian, m. 66), Jaime Lorente, Paquito (Christian, m. 66); Diego Llorente (Quesada, m. 81). Árbitro: Francisco Manuel Jiménez Hidalgo del colegio malagueño. Amonestó por los locales a Simón (34′), Salah (36′), Amin (65′), Mimón (73′) y Cisse (89′). Goles: 1-0, m. 45. Toni Badía en propia puerta. 1-1, m. 89. Pedro Dango de penalti. Estadio: La Espiguera ante unos 50 seguidores en la mañana del sábado. Foto: Melilla Hoy. RENOVÓ JESÚS GODINO Por otra parte, la comisión deportiva del Polideportivo El Ejido 1969 SAD, confirmaba cerca de las 21 horas de este sábado a través de su departamento de comunicación y marketing, la renovación del meta gaditano Jesús Godino, que cumplirá en esta campaña 2023-24 su quinta temporada de forma consecutiva en el Poli. Godino es el profesional con más experiencia en el primer equipo, y que más partidos acumula. Llegó a la entidad celeste (antes CD El Ejido 2012) en la liga 2019-20 compitiendo en Tercera División, ahora Tercera Federación, y de forma consecutiva afrontó los últimos tres campeonatos en Segunda Federación. Ha defendido la portería celeste durante 67 encuentros en Segunda RFEF y 26 en Tercera.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.