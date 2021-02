Deportes El atletismo almeriense consigue cuatro medallas en el Campeonato Andaluz de Cross lunes 15 de febrero de 2021 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Gisela Arrieta obtiene medalla de oro; Manuel Vergel, una de plata, y Cristóbal Godoy un bronce; por equipos, Universo Running, el bronce



El Campeonato de Andalucía de Campo A Través se ha celebrado este fin de semana en la localidad de Mijas (Málaga) donde han participado más de 1.000 atletas y en el que el atletismo almeriense ha estado presente con diferentes clubes que han demostrado su valía recogiendo diferentes medallas.



La competición se ha celebrado cumpliendo con todas las garantías y protocolos que se exigen por parte de las autoridades sanitarias. Y los deportistas provenientes de toda la geografía andaluza han podido competir en diferentes categorías: Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Sénior y Máster para atletas que compiten individualmente, y Clubes Máster y Relevos Mixtos Máster en las categorías que compiten por equipos.



Durante dos días y sin asistencia de público, la representación de atletas en categorías inferiores ha sido por el Club Bahía de Almería; en categoría absoluta, el Universo Running y CD Unión Atletas de Almería (CD UAA); en categoría máster, Paunic Team, Universo Running y CD Unión Atletas Almería.



Las medallas obtenidas han sido en categoría individual, Manuel Vergel (Universo Running) en M60 ha logrado una medalla de plata; Cristóbal Godoy del CD UAA en M65 una medalla de bronce y Gisela Arrieta, del CD Unión Atletas de Almería en F40, una medalla de oro. Mientras que, por equipos, en M35, el club Universo Running ha logrado un bronce. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.