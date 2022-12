Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Auditorio acoge otra edición del Concurso Local de Villancicos

jueves 15 de diciembre de 2022 , 21:50h

Pocas cosas representan con mayor precisión el sentimiento navideño que los villancicos. Y, por ello, un año más el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha promovido una nueva edición del Concurso Local de Villancicos, que se celebrará el próximo domingo, 18 de diciembre, a partir de las 11.00 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

En el certamen participarán hasta doce grupos en las tres categorías establecidas: Infantil (grupos cuya edad de participantes no es superior a 7 años), Juvenil (grupos cuya edad de participantes está comprendida entre 8 y 15 años) y Adultos (grupos cuya edad de participantes es a partir de 16 años). En este concurso se otorgará un primer premio de 865 euros y diploma y un segundo premio de 565 euros y diploma, por modalidad.

De 11 a 12.00 horas se desarrollará el bloque infantil, en el que participarán tres coros del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de tres, cuatro y cinco años, la Coral Ciudad de Almería y Coro The British School of Almería. De 12 a 13.00 horas actuarán los coros juveniles de The British School of Almería, Coro Diego Callejón, Coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro y Coral Juvenil de la Asociación Sinfónica de Huércal de Almería. Por último, en el apartado de adultos actuarán a partir de las 13.00 horas la Asociación Musical Beviart, el Coro La Suite del Sótano y la Coral Ciudad Almería. El fallo del jurado y la entrega de premios está prevista en torno a las 14.00 horas.

Se repartirán tres invitaciones por participante, que podrán ser retiradas en la taquilla municipal mañana de 10:00h a 14:00h y sábado en taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla de 19:30h a 20:30 horas. Se realizará una única sesión con tres partes y se realizará grabación por parte de Interalmería TV para su posterior emisión. El jurado estará compuesto por un miembro del Grupo Municipal de Folclore, otro de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) y otro de la Orquesta Ciudad de Almería.

El número de integrantes de los grupos es limitado hasta un máximo de 30 personas, siempre que éstos no superen la edad establecida según modalidad, pudiendo utilizar instrumentos musicales. Todos los grupos participantes habrán de interpretar en su repertorio dos villancicos de libre elección, con música y voz en directo.