El Auditorio ‘arderá’ con la fiel recreación del directo de Tina Turner en ‘Totally Tina’

viernes 14 de enero de 2022 , 16:34h

El multipremiado espectáculo capitaneado por la vocalista Justine Riddoch y la recreación de las coreografías originales llegarán al Maestro Padilla el próximo 28 de enero

La recreación suprema de un concierto en vivo de Tina Turner, avalado por premios a mejor espectáculo, artista femenina, coreografía, sonido, iluminación y trayectoria en los Premios Nacionales de música tributo del exigente público de Reino Unido. El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibirá en el último viernes del mes de enero, el día 28, a partir de las 20.30 horas, ‘Totally Tina’, un multipremiado espectáculo capitaneado por la vocalista Justine Riddoch y con la recreación de las coreografías originales. Se enmarca dentro de la programación de la temporada de invierno del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es, como también lo estarán en la noche del concierto en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio que oscila entre los 18 y 20 euros.

‘Totally Tina’ ofrece la excepcional oportunidad de poder disfrutar en directo de canciones como ‘Simply The Best’, ‘Private Dancer’ o ‘What’s Love got to do with it?’. También reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, llega a Almería este espectáculo que ha triunfado por todo el mundo. Un gran éxito que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

Justine Riddoch ha estado cantando profesionalmente durante más de 30 años y ha trabajado extensamente en teatros y en la televisión nacional británica, además de ser una de las vocalistas de sesión más apreciada por varios sellos discográficos del Reino Unido.

En 2002 su carrera cambiaría de dirección. Después de ganar el programa "Stars in their Eyes" como Anastacia, su espectáculo tributo "Justine is Anastacia" tuvo una gran demanda y estuvo seis años girando por todo el mundo. ​

Después de haberle dicho en muchas ocasiones que realmente sonaba como Tina Turner, Justine se planteó el desafío de convertirse en su recreación más cercana. Después de horas de escudriñar imágenes de video, observar gestos y movimientos, hacer a mano la peluca tan importante, decidir qué vestuario adoptar, escuchar patrones y cientos de versiones de las mismas canciones de diferentes décadas, se creó ‘Totally Tina’.

Al igual que con Tina, los bailarines tendrían que ser una gran parte de esto y, sorprendentemente, nadie de la banda se quejó. Se seleccionó a mano un grupo de bailarines profesionales, se crearon coreografías basadas en los espectáculos en vivo de Tina aportando un sello propio y actual.

“He sido yo misma mucho más tiempo del que he sido un tributo a cualquier artista y, a veces, es extraño transformarme en mi gran alter ego. ¡Pero te sales con la tuya de ser Tina! Su pura presencia, su energía, su humildad y su voz de dinamita”, explica en su web. “Si no puedo lograr el éxito por derecho propio y sus fanáticos no están demasiado molestos, no puedo pensar en nadie a quien prefiera rendir homenaje. Nunca me consideré una imitadora y de ninguna manera creo que pueda reemplazar a la leyenda que es la Señora Turner, pero espero que si alguna vez ve el espectáculo, aprecie el arduo trabajo y el sacrificio que hemos puesto en él y podemos seguir difundiendo su nombre entre sus fans”, concluye.