El Auditorio Maestro Padilla acoge un homenaje a Freddy Mercury

domingo 17 de abril de 2022 , 17:08h

El Auditorio Maestro Padilla de Almería ha acogido este sábado por la noche un homenaje a Freddie Mercury y su grupo en un tributo denominado 'Queen Revolution' y catalogado como "uno de los mejores 'cover' de la actualidad".

Así lo ha trasladado el Consistorio en un comunicado, donde ha relatado que "lo que se presenció sobre el escenario fue un auténtico espectáculo, en el que la formación internacional 'Queennuendo', liderada por Nino Bolletieri envolvió el escenario de la magia que transmitía Freddie Mercury".

"La voz, la caracterización, la escenografía y los potentes músicos hicieron disfrutar al público durante más de dos horas. 'Queen Revolution' viajó musicalmente por lo más granado de la discografía del grupo británico, en un catálogo compuesto, entre otros himnos, por 'One vision', 'Crazy Little thing called love', 'We will rock you', 'I want to break free', 'Somebody to love', 'Radio Ga Ga', 'A King of magic', y, por su puesto, Bohemian Rhapsody' y 'We are the champions'", ha trasladado.

Asimismo, el Consistorio ha recogido en dicho comunicado que el público "pudo indentificar en 'Queen Revolution' el potente rock de la legendaria banda británica, así como los sonidos más pop de otros conocidos temas, con el toque glam que Freddie Mercury aportaba a la escenografía".

"La calidad musical de la formación proviene de los estudios profesionales de sus protagonistas. Nino Bolletieri (Nix Mercury), en el papel de Freddie, es profesor de piano y canto y aporta al show, además de sus conocimientos para interpretar como pocos a Mercury en vivo, en voz y piano, un parecido físico con el original que ayuda a jugar con el espectador en cuanto a la cuestión estética", ha indicado el Ayuntamiento.

Este concierto, enmarcado en la Primavera Cultural del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, registró un lleno en el Auditorio, con "un público entregado y con ganas de diversión".

"'Queen' y Freddie Mercury siguen muy presentes en nuestras vidas con sus canciones, su música y una forma de pensamiento libre, que siempre viene bien recordarlo en tributos tan espectaculares como el de anoche en el Auditorio Maestro Padilla", ha concluido el Consistorio.