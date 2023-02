Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El aviso de la encuesta de CENTRA

miércoles 01 de febrero de 2023 , 10:00h

Todos los partidos políticos, y todos sus candidatos, deberían tomar nota de lo que se deriva de la encuesta electoral de CENTRA conocida en estos días, tanto los que aparecen ganadores, como los claramente perdedores.

Sobre el principal partido de la oposición, el PSOE, no se dice nada que no sea una percepción generalizada, avalada además por el resultado de sus primarias, en las que Adriana Valverde perdió 200 de los 500 votos que obtuvo justo cuatro años antes. Si Valverde no es capaz de mantener la confianza de sus afines ¿cómo pretende conquistar la de los almerienses en general?

Hasta el momento, Valverde y el PSOE siguen sin cambiar un ápice de sus estrategia, y los resultados de CENTRA apuntan un descenso en el número de votos y escaños, pero no hay reacción.

En el caso del PP, la candidata y alcaldesa María del Mar Vázquez también debería analizar con atención qué dice la encuesta en su caso, porque el aumento de escaños parece más relacionado con la caída de los demás que con el aumento efectivo de votos, lo que es peligroso electoralmente.

De hecho, la encuesta también refleja que el 64% de los almerienses critica la falta de limpieza, o que un tercio dice que la situación de su barrio es mala o muy mala.

Al desconocer la ubicación de los encuestados, hay detalles como los problemas de transporte y otros que tienen poca importancia, pero claro, depende de dónde se pregunte, porque no es lo mismo El Alquián o El Toyo, que la Rambla.

Pero si el PP crece, no hay que olvidar que Ciudadanos desaparecería tras haber tenido dos ediles y llevar cuatro años en el Consistorio.

Y esa es otra clave interesante, porque se desconoce qué ha hecho Vox en estos cuatro años y no ha hecho Ciudadanos, para que solo los primeros estén en disposición de revalidar sus dos concejales.

La volatilidad del voto en estas dos formaciones resulta evidente. Si Ciudadanos va para arriba, en Almería va para arriba, y si cae, en Almería cae, y con Vox igual, como está en una situación de mantenimiento, así se refleja en Almería. Poco importa la gestión de cada cual.

Lo mismo vale para Podemos, cuyo paso por el Ayuntamiento ha rozado el ridículo, pero eso no impide que vuelvan a confiar en ellos, o quizá sean los restos de Izquierda Unida quienes están recuperando el espacio que les arrebataron hace cuatro años, pero con estrategia distinta, ahora van –o quieren ir- como infiltrados.

Las aventuras personalistas no tendrán cabida, y en general se dibuja un panorama similar al de épocas anteriores, con un PP mayoritario, un PSOE en decadencia, y dos formaciones más, a un lado y a otro.

El problema del PP es asentar una posible mayoría absoluta, una mayoría que no necesite apoyarse en nadie más, y para eso es imprescindible mejorar la gestión municipal para aumentar los votos sin depender de nadie más, porque de lo contrario, esa abstención podría beneficiar al PSOE con más concejales, que unido a Podemos, igual sumarían.

Todos tienen que reflexionar, porque aún están a tiempo de mejorar sus estrategias.