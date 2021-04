Capital El Ayuntamiento adjudica la iluminación exterior de la Plaza de la Catedral lunes 26 de abril de 2021 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, reconoce en esta actuación la necesidad de solventar problemas de la actual instalación, además de una notable mejora en la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Almería procederá a la remodelación de la iluminación exterior y ornamental de la Plaza de la Catedral, una actuación que comporta la inversión de 21.432,96 euros. La Junta de Gobierno Local adjudicaba hoy precisamente los trabajos que ejecutará la mercantil 'Hermanos López Urrutia S.L.'



Una actuación “en cartera” en el marco de las inversiones previstas desde el Área de Sostenibilidad Ambiental “para la mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica”, ha explicado la concejala responsable del Área, Margarita Cobos, recordando además que, con esta nueva inversión sobre el Casco Histórico, el Consistorio “responde” a las peticiones de vecinos y comerciantes que tiempo atrás solicitaron un mejora de las condiciones de iluminación sobre la zona.



“Esta actuación supondrá una mejora significativa para la zona, no solo en términos de ahorro y eficiencia energética, también respecto a la puesta en valor de este espacio, la Plaza de la Catedral y el edificio monumental, gracias a los elementos de iluminación ornamental que se incluyen en el proyecto”, reconocía Cobos.



Y es que, como se recoge en la memoria del proyecto, el objetivo de la actuación pasa por la remodelación de la iluminación exterior y ornamental en la Plaza de la Catedral, con ocasión de corregir, entre otros, “los problemas derivados de las altas temperaturas que alcanza el elemento exterior de vidrio de los proyectores empotrados que iluminan los contrafuertes, y que han llegado a provocar alguna que otra lesión a personas que, accidentalmente se han podido apoyar sobre los mismos, “así como la sustitución de algunos elementos que están rotos o deteriorados”.





Trabajos a realizar

Las instalaciones a realizar consisten en la sustitución de las luminarias de alumbrado público, los proyectores empotrados existentes para iluminación de los contrafuertes de la Catedral, y la de los proyectores de apoyo del alumbrado ornamental de los paños entre los contrafuertes instalados sobre las columnas existentes. Igualmente se ha previsto reforzar la iluminación del conjunto instalando cuatro proyectores LED adicionales fijados directamente con el accesorio correspondiente en las columnas existentes frente a la fachada principal de la Catedral.





'Showcooking' Mercado Central

En la Junta de Gobierno, celebrada hoy de nuevo de forma telemática y con veinticuatro puntos incluidos en su Orden del Día, se ha adjudicado también el contrato menor de los servicios para la celebración de Showcooking quincenales en el Mercado Central de Almería, a la empresa 'Innovación Humana Consultores y Asociados, S.L.', por importe total de 10.630 euros.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha referido esta contratación como “la primera de las acciones que el Ayuntamiento pone en línea de salida en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía que, con más de cinco millones de euros en los próximos cuatro años, supondrá la mayor inversión turística de nuestra capital en toda su historia”, recordó.



Repartidas las acciones contempladas en este contrato, en este y el próximo año, el Mercado Central se convertirá en escenario para la realización de talleres para enseñar a cocinar y mantener hábitos saludables a través de la realización de 'showcooking' en directo, con productos locales, frescos y de temporada, una forma además de “animar a que los espectadores adquieran estos productos en los diferentes puestos que conforman este espacio”, ha explicado Sánchez.



“La organización de 'showcooking' ayudará a posicionar el Mercado Central, aumentando así la fidelización de sus clientes y consiguiendo nuevos objetivos de venta proyectando valores de calidad en el producto y cercanía a sus clientes y visitantes”, ha subrayado Sánchez, “potenciando además la marca del Mercado Central y los productos gastronómicos almerienses a través de la promoción comercial directa”.



Por otro lado, y como parte también de los acuerdos de este lunes, se ha adjudicado un nuevo contrato en el marco del Plan de Playas 2021 y 2022, en concreto el que refiere a los análisis de arena y duchas de las playas del término municipal de Almería. Un servicio adjudicado a la empresa 'Evintes Calidad, S.L.L.', por un importe de 8.241,99 euros.



Por último, reseñar que, además de la aprobación de cuentas justificativas de diferentes subvenciones a colectivos y asociaciones, caso de la Asociación de Trabajadores y Emprendedores Sociales de Andalucía (Atraes Andalucía) y la Asociación de Vecinos 'La Palmera', se han aprobado hoy las bases reguladoras y la solicitud de inscripción relativas a la celebración de la 29ª Edición de la feria de alfarería 'Alafaralmeria 2021'. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

