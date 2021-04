La Policía Local desaloja por segunda vez en un mes un pub por no respetar las medidas anticovid

lunes 26 de abril de 2021 , 17:47h

La Policía Local de Almería desalojó en la tarde del sábado un pub en la Avenida Blas Infante, en Nueva Andalucía, y levantó acta de denuncia contra 54 personas que se encontraban en su interior por consumir en la barra, no guardar la distancia de seguridad, no tener mascarilla, o estar en grupos de más de cuatro personas. En el mismo operativo se detuvo a cinco personas por infracción a la Ley de Extranjería y se denunció al propietario del local por incumplir la normativa antiCOVID y por posible irregularidad en materia laboral. Se da la circunstancia de que esta establecimiento ya fue denunciado hace casi un mes por motivos similares.



Los implicados se enfrentan a sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros por infracciones leves, a 60.000 por graves o a 600.000 por muy graves, según recoge el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.



Estas propuestas de sanción forman parte de las 148 que la Policía Local ha realizado durante la semana del 19 al 25 de abril, frente a las 184 de la semana anterior, por no respetar las medidas para contener y evitar la propagación del COVID-19. El mayor número de denuncias en esta última semana ha sido por no llevar mascarilla, con 93 frente a las 42 de la semana anterior, y por no respetar el toque de queda (53 por 81).



Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a la cuarta ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.