El Ayuntamiento agiliza las ayudas por valor de 500.000€ entre autónomos y pymes

martes 09 de marzo de 2021 , 16:29h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Fernández-Pacheco firma un convenio con el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, para que, una vez publicadas hoy en el BOP las bases para la concesión de ayudas, éstas puedan solicitarse desde mañana