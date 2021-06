Capital El Ayuntamiento agradece a los donates almerienses su solidaria contribución lunes 14 de junio de 2021 , 21:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Presidido por la primer teniente de Alcalde, María Vázquez, el Salón de Plenos acoge la entrega de reconocimientos a los donantes más jóvenes, más veteranos y quienes suman mayor número de donaciones





El Ayuntamiento de Almería se ha sumado hoy a la celebración del Día Mundial del Donante colaborando con el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería en la organización de una colecta de sangre en la Casa Consistorial (Plaza Vieja) y con la entrega de distinciones a los donantes más jóvenes, a los más veteranos y a los donantes que acumulan más donaciones.



La primer teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Vázquez, ha estado acompañada esta mañana en este acto del director del Centro de Transfusión en Almería, Arif Laarej, por el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez.



Vázquez ha destacado una vez más el carácter “solidario” de los almerienses, respondiendo una vez más a la llamada que en este día se ha producido para donar sangre, “uno de los gestos más solidarios que hay e igualmente, de los más necesarios”



“Almería es una ciudad solidaria. Así lo demuestra el hecho de que, ni siquiera durante el confinamiento, se ha dejado de ir a donar”, ha destacado Vázquez, subrayando como el consistorio de Almería, al igual que sus ciudadanos, se vuelcan siempre con el Centro de Transfusión y con los donantes”, sumándose igualmente a la felicitación hacia las personas que hoy han recibido, en el Salón Noble, su distinción y reconocimiento por parte del Centro de Transfusión de Sangre del Hospital de Torrecárdenas: Dolores del Rosario Duarte González y Carlos González Uclés, los donantes más jóvenes; Isabel María Picón La Huerta y Antonio Hernández Navarro, los más veteranos, además de María del Carmen Redondo Redondo y Antonio Francisco Cánovas Fernández, por ser quienes suman mayor número de donaciones.



Plasma hiperinmune

Arif Laarej, director del Centro de Transfusión de Almería, ha destacado también el carácter solidario de los almerienses, reconociendo este año en los donantes “la importancia que ha tenido la donación de plasma hiperinmune, plasma donado después de haber pasado la COVID, que sirve como tratamiento para otras personas que lo están padeciendo en ese momento”. Al mismo tiempo ha animado a que se siga donando sangre, recordando la importancia que este gesto adquiere llegado el verano, más ahora que se está recuperando mucha cirugía en los hospitales y ahí una mayor demanda de sangre”.



Por su parte la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería, por haber de nuevo haber abierto las puertas del consistorio para la donación de sangre. Al mismo tiempo ha agradecido a los más de 14.000 almerienses que este año se han convertido en “donantes de sangre, donantes de vida”, felicitando también el trabajo realizado del Centro de Donación y Transfusiones y todo su equipo de profesionales y la “solidaridad” que siempre demuestra Almería volcándose con este tipo de iniciativas.





Iluminación edificios públicos

El Ayuntamiento de Almería se sumará una vez más iluminando edificios y espacios emblemáticos de la ciudad para visibilizar este día. Las fachadas del Teatro Apolo, el Auditorio Maestro Padilla y la Gerencia de Urbanismo se teñirán de rojo para agradecer a los donantes de sangre un gesto que salva vidas

