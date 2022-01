Capital Ampliar El Ayuntamiento amplía las ayudas al alquiler en el Casco Histórico a todos los universitarios viernes 21 de enero de 2022 , 09:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta ahora solo estaban destinadas a los empadronados en la capital El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, extiende este año las ayudas al alquiler en el Casco Histórico a todos los estudiantes universitarios de la UAL y no solo a los empadronados en la capital. Para ello, ha modificado las bases que regirán la convocatoria de 2022, que ya pueden ser consultadas a través de la página de la Empresa Municipal de la Vivienda www.almeria21.com y de la web municipal www.almeriaciudad.es Así lo ha anunciado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, entendiendo esta medida como “muy positiva” en el objetivo municipal de seguir incentivando el acceso a la vivienda de alquiler entre los más jóvenes y, de forma particular, en el Casco Histórico, ayudando con ello a su revitalización”. De esta forma, se amplían las posibilidades de acceso para los jóvenes a las ayudas al alquiler que, por un importe total inicial de 50.000 euros, darán cobertura a esta iniciativa de carácter municipal y que, como el año pasado, “podrá ser ampliada de acuerdo a la demanda que pueda producirse y las solicitudes presentadas”, ha indicado el primer edil. Es esta la única modificación que se introduce en las bases que ya el año pasado regularon estas ayudas, como parte de las aportaciones y sugerencias que se han recogido a través de los diferentes grupos de la oposición y que simplemente será ratificada en la próxima reunión que celebre el Consejo de Administración de la Empresa Municipal. En concreto, la modificación recoge, en su artículo 8, que refiere la documentación a presentar por los interesados para acceder a estas ayudas, la presentación del certificado de empadronamiento o, en el caso de estudiantes universitarios, certificado actualizado a la fecha de la solicitud, expedido por la Universidad de Almería en el que conste la matricula vigente o datos académicos del solicitante. Fernández-Pacheco ha insistido en el carácter social que alcanza esta medida al tiempo que ha abogado por seguir incluyendo “mejoras” que permitan seguir avanzando en el objetivo municipal de facilitar el acceso a la vivienda de los almerienses, bien a través de compra o alquiler, en el marco de la política municipal que se viene realizando de la mano de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’. Mejoras en el apartado de ayudas al alquiler que se han ido introduciendo desde que esta medida social se impulsara desde el Área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana y cuya gestión fue asumida, ya el año pasado y con notable éxito, por 'Almería XXI', ampliando ya entonces el acceso a estas ayudas a menores de 45 años sin recursos suficientes. Extendiendo ahora como beneficiarios de las ayudas a estudiantes universitarios que cursen sus estudios en la UAL, matriculados en el curso correspondiente al periodo solicitado, espera el alcalde una respuesta “positiva” respecto a esta modificación a en el objetivo municipal para promocionar la llegada de residentes al Casco Histórico. En ese objetivo, Ayuntamiento de Almería y Empresa Municipal de Vivienda, destinan este año 50.000 euros de presupuesto para atender las solicitudes de ayuda que puedan llegar, cumpliendo los requisitos recogidos en las bases vigentes desde el año pasado, incluyendo las modificaciones aprobadas entonces de ampliación del rango de edad, hasta los 45 años, para sus beneficiarios, y de delimitación de su ámbito al Casco Histórico. En el marco de la convocatoria del año 2021 se registraron un total de veinticuatro solicitudes, atendidas a razón de 250 euros mensuales, sumando un importe total de 52.000 euros. El perfil del solicitante de estas ayudas al alquiler es el de un varón, entre 30 y 40 años; en un 80% familia monoparental. De los solicitantes el año pasado, un 50% ya eran residentes dentro del ámbito del Casco Histórico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

