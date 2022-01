Sucesos Un menor entre los cuatro detenidos por secuestrar a otra persona tras una pelea viernes 21 de enero de 2022 , 08:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ocurrió en el centro de Cuevas del Almanzora el 25 de diciembre y a plena luz del día Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, en el marco de la “Operación Cirera” detienen a cuatro personas por los delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y contra la integridad moral. La investigación comienza cuando los agentes tienen conocimiento a través de la denuncia interpuesta el pasado veinticinco de diciembre en dependencias del acuartelamiento de Cuevas del Almanzora (Almería), por la desaparición de una persona que se llevan a la fuerza tras derribar la puerta de su vivienda. Estos hechos causan gran alarma social en la localidad, ya que se producen en la vía pública a plena luz del día y en presencia de testigos, viandantes que circulaban por la vía pública a pie o en sus vehículos. La obtención de indicios y las actuaciones técnicas realizadas tanto en la propia localidad como en las localidades y vías de comunicación utilizadas por los autores para abandonar la zona con la persona capturada, han sido fundamentales para que los agentes de la Guardia Civil determinaran la identidad de los cuatro autores. Los agentes diseñan un dispositivo de búsqueda y localización que da resultado positivo tras tres días de intensa búsqueda y laboriosa investigación, ya que los autores conocían que los hechos habían sido puestos en conocimiento de los agentes que avanzaban inexorablemente en el desarrollo de la investigación. Finalmente el día 28 de diciembre se procede a la detención de cuatro personas por delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y contra la integridad moral. Los hechos estaban vinculados con el ajuste de cuentas por una pelea acontecida la noche del veinticuatro de diciembre en la localidad de Cuevas de Almanzora. Las diligencias instruidas por los agentes junto a los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de los de Vera (Almería), que decreta prisión provisional para 3 de los detenidos, siendo el cuarto de ellos, menor de edad, puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

