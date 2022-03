Capital El Ayuntamiento amplía las zonas de limpieza viaria viernes 11 de marzo de 2022 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado iniciamente en Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental, el inicio del procedimiento y expediente administrativo de la cuarta modificación contractual del contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Urbana y de Playas del Término Municipal de Almería, en concesión desde el año 2014 en favor hoy de la empresa Entorno Urbano. Con esta modificación, que ahora se inicia administrativamente remitiéndose a asesoría jurídica, intervención y al Consejo Consultivo de Andalucía para su informe, antes de pasar de nuevo por Junta de Gobierno, el canon anual para este año se establece en 16.165.088,74 euros, IVA incluido. Avalada por los técnicos municipales, esta modificación se justifica, como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, “en que que existen prestaciones contractuales que se deben ampliar debido principalmente al desarrollo de nuevas zonas urbanas y la incorporación que se ha producido de éstas a las tareas habituales de limpieza, a la incorporación de papeleras selectivas que requieren una recogida diferenciada de los residuos, a las limpiezas especiales que se realizan en determinadas zonas como son El Barranco del Caballar, Camino de la Peseta y explanada de El Puche y a la necesidad de ampliar los servicios de repaso de tarde, así como la limpieza intensiva de manchas en domingos y festivos”. En este sentido, se considera que el servicio de limpieza urbana y playas se debe ampliar incorporando los siguientes servicios, que redundarán en una mejor prestación y grado de satisfacción de los ciudadanos: · Barrido manual de aceras y/o calzadas en turno de tarde. · Barrido mixto de calzadas en los nuevos desarrollos urbanos de la zona de Torrecárdenas y La Cañada. · Baldeo mixto de aceras y zonas peatonales en los nuevos desarrollos urbanos de la zona de Torrecárdenas y La Cañada. · Servicios especiales de limpieza asimilables a solares municipales y/o zonas industriales como son Barranco del Caballar, Camino de la Peseta, explanada de El Puche y cualquier otra similar a éstas. · Limpieza y recogida de papeleras de selectiva. · Limpieza y recogida de papeleras en nuevas zonas de expansión de la ciudad (La Hoya, Ikea, la Foca...) La suma de las modificaciones que hasta la fecha se han producido en este contrato, adjudicado a la empresa concesionaria, hoy Entorno Urbano, en 2014 por el plazo de diez años, prorrogable por periodos de un año, con un máximo de dos prórrogas, “no igualan ni exceden, en más o en menos, el 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato (12.116.076,20 euros), de manera que no se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación”, ha explicado Vázquez. Las modificaciones aprobadas al contrato, hasta la fecha, se produjeron en 2016 (13.264.945 euros), 2017 (14.080.486 euros) y 2019 (14.755.248), todas ellas justificadas en la necesidad de mejora y ampliación de los servicios. Concesión demanial Verdiblanca También a la Junta de Gobierno Local hoy se ha elevado, por parte del Área de Urbanismo e Infraestructuras, la propuesta de adjudicación, a la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, de la concesión demanial directa de la parcela de titularidad municipal situada en la Vega de Acá, junto a la Avenida Adolfo Suárez, sobre la que construirá un edificio de usos múltiples en el que poder desarrollar su actividad, todo ello una vez ha finalizado el plazo de exposición pública, sin que hayan existido alegaciones. El plazo de concesión de la parcela, con una superficie total de 5.178 metros cuadrados es de cincuenta años, improrrogable, no previéndose pago de canon alguno. En ella, la Asociación Verdiblanca ha proyectado la construcción de las que serán sus nuevas instalaciones, funcionales y accesibles. Un edificio versátil y eficiente que vendrá a sumar una superficie total construida de 2.295 metros cuadrados, ampliada con aparcamiento hasta los 3.095 metros cuadrados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.