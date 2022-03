Diputación Visita de la bailaora Rocío Garrido al presidente de Diputación viernes 11 de marzo de 2022 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La artista almeriense le ha explicado al presidente y al diputado de Cultura y Cine los detalles de su nuevo espectáculo en el que redobla su apuesta por el talento almeriense con un concepto totalmente nuevo El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, han recibido la visita de la Bailaora Flamenca, Rocío Garrido, en el Palacio Provincial. La artista almeriense les ha explicado los detalles de su nuevo espectáculo en el que ha redoblado su apuesta por el talento almeriense y que se estrenará en el Auditorio Maestro Padilla el próximo 9 de abril a las 20.30. Con el espectáculo ‘De tus Alas, mi Raíz’, la bailaora también se estrena como productora y cuenta con la dirección escénica y coreográfica del bailarín y coreógrafo Eduardo Leal. Según ha explicado, es un nuevo concepto en el que contará con un gran elenco de artistas y un equipo técnico en el que brillará el talento almeriense. El presidente de Diputación le ha felicitado por esta iniciativa y le ha mostrado el apoyo de la Institución para que este espectáculo pueda darse a conocer y acercarse a las diferentes comarcas de la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

