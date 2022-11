Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento amplía por tercera vez el plazo de las obras del depósito de La Pipa martes 08 de noviembre de 2022 , 20:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la prórroga y ampliación, por tercera vez, del plazo de ejecución de las obras de desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de Pipa Alta que ejecuta la empresa Nila Construcciones, de forma que ha concedido 95 días más --hasta el 30 de enero de 2023-- para culminar unos trabajos que inicialmente se preveían en cuatro meses. La actuación, que se adjudicó por 795.549,38 euros, tendría que haber estado acabada a finales del pasado mes de octubre conforme a la última prórroga concedida por el Consistorio, si bien la complicaciones de la actuación llevaron a la mercantil a solicitar una nueva ampliación del plazo de actuación que ha sido concendida, conforme al acuerdo adoptado en junta de gobierno local consultado por Europa Press. En concreto, la empresa alega ante el Área de Sostenibilidad Ambiental que no fue posible realizar el corte de suministro para ejecutar las conexiones de la tubería de interconexión de los depósitos de La Pipa durante el mes de agosto debido "a la alta demanda de agua en esas fechas". Dicho retraso supuso que entre los días 27 de julio y 21 de septiembre las obras no hayan podido evolucionar. A este aspecto, se une también la existencia de una "ingente cantidad de servicios en una zona de intercesión de vías púbicas" donde se lleva a cabo la obra, lo que "ralentiza la marcha de las mismas". La mercantil detalla la "gran cantidad de servicios existentes" entre abastecimiento, saneamiento, telefonía y semáforos, entre otros, en la vía de servicio ascendente de la Avenida de Torrecárdenas, lo que "hace necesario, debido al volumen de cajeo y excavaciones en ese punto, realizar los cruces de servicios existentes con medios especiales y adecuados con el fin de interferir lo mínimo en dichos servicios". En esta línea, la empresa advierte que en algunos casos "será necesario realizar desvíos provisionales de dichos servicios", lo que obliga a una ampliación de las obras, que también se ven afectadas "por el calendario laboral y período vacacional que corresponde durante la mensualidad de diciembre de 2022 y principios de enero de 2023". La empresa ya dio anteriormente cuenta de las dificultades atravesadas para avanzar en los trabajos, que se vieron afectados por el cambio de las líneas subterráneas de media tensión y su coincidencia con nuevas canalizaciones de agua o la anterior huelga de transportes. Los trabajos, tras la pandemia, se retomaron en octubre de 2021. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.