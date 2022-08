Almería El Ayuntamiento amplía y reorganiza los servicios de limpieza viernes 05 de agosto de 2022 , 21:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La modificación del contrato, como ha explicado la concejala de Sostenibilidad, Margarita Cobos, cubre prácticamente todo el día con servicios en la calle, también los fines de semana, con mayor presencia de medios y personal La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha justificado la modificación en el contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Urbana y de Playas del término municipal de Almería, por importe de 1.612.742,59 euros, ampliando en horas y servicios la prestación en materia de limpieza, en el desarrollo e incorporación de estas tareas a la nuevas zonas urbanas del término municipal, a la incorporación de papeleras selectivas que requieren una recogida diferenciada de los residuos, a las limpiezas especiales que se realizan en determinadas zonas como son El Barranco del Caballar, Camino de la Peseta y explanada de El Puche, así como a la necesidad de ampliar los servicios de repaso de tarde, la limpieza intensiva de manchas en domingos y festivos y el baldeo con agua de las calles, un servicio muy demandado para una ciudad además tan seca como es Almería La edil ha subrayado también que “el objetivo en el que venimos trabajando es el de mejorar las condiciones de un servicio esencial para cualquier ciudad”, insistiendo en que la modificación del contrato “no viene a alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del mismo. Se limita a introducir mejoras que son demandadas por el propio desarrollo del servicio, de acuerdo a las posibilidades de una ciudad que sigue creciendo, y en respuesta y atención a las peticiones que se vienen realizando en materia de limpieza viaria”. Modificación en el contrato que ha entrado en vigor esta semana, con fecha día 4 de agosto, y que espera Cobos “los vecinos empiecen a percibir en la calles, con mayor presencia y número de servicios, de barrido manual y mecánico y, muy importante para una ciudad climatológicamente tan seca, con más agua y baldeo en las calles. Vamos a trabajar más horas, cubriendo prácticamente todo el día con servicios en la calle. También los fines de semana notaremos mayor presencia de medios y personal”, ha resumido la responsable de Sostenibilidad Ambiental, entendiendo como “muy positivas para el objetivo de más y mayor limpieza un conjunto de medidas muy estudiadas y que, esperamos, dará sus resultados y percibirá el ciudadano”. De acuerdo con la modificación incorporada al contrato, aprobada en Junta de Gobierno Local el pasado día 29 y en vigor desde el día de ayer, los servicios vendrán a aumentar su frecuencia en algunos casos y atenderán nuevos desarrollos y zonas de la ciudad. Entre los primeros se incluye el barrido manual de aceras y/o calzadas en turno de tarde; Servicios especiales de limpieza asimilables a solares municipales y/o zonas industriales como son Barranco del Caballar, Camino de la Peseta, explanada de El Puche y cualquier otra similar a éstas; Limpieza y recogida de papeleras de selectiva.; limpieza y recogida de papeleras en nuevas zonas de expansión de la ciudad (La Hoya, Ikea, la Foca) y el baldeo con furgón de hidrolimpieza y limpieza en domingos y festivos. Serán objeto también de atención con este contrato las tareas de limpieza en nuevos desarrollos incorporados a la ciudad. Así se producirán a partir de ahora barrido mixto de calzadas, aceras y zonas peatonales en los nuevos desarrollos urbanos de la zona de Torrecárdenas y La Cañada. Refuerzo y reorganización jornada laboral En atención además a estos servicios se añadirán servicios extra o de refuerzo, incluyendo en la prestación un cambio en el sistema del trabajo consistente en la reorganización de la jornada laboral. Actualmente, el sistema de trabajo diario es desarrollado en una jornada de 35 horas semanales repartidas, de lunes a sábado, en jornadas de 6 horas diarias, salvo sábados que es de 5 horas diarias. Por otro lado, el servicio de domingos y festivos es realizado por una plantilla diferente a la de diario, con ámbito de actuación diferente y con jornada de 6 horas. Con la modificación incluida ahora en el contrato se amplia la jornada diaria, pasando de 6 horas/día a 7 horas/día, de lunes a viernes, de esta forma se cumpliría el cómputo total de las 35 horas semanales de lunes a viernes. Esta ampliación de la jornada laboral de lunes a viernes permite atender las nuevas zonas de desarrollo urbano de una forma más efectiva. Por otro lado, para dar servicio a lo anterior, y ante la necesidad de cubrir el servicio de sábados, se plantea realizar los servicios de los sábados con la plantilla ya existente de domingos y festivos en jornadas de 7 horas/día. De esta manera, se contaría con dos plantillas, la actual de diario (plantilla diaria) y la actual también de domingos y festivos, que verían ampliados su porcentaje de jornadas/mes, así como su jornada diaria, que también pasaría de 6 horas/día a 7 horas/día. De este modo, esta última plantilla pasaría a ser plantilla de sábados, domingos y festivos. Críticas PSOE La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha lamentado que la oposición, a través del Grupo Municipal Socialista, salga ahora a criticar esta modificación, horas después de que sugiriera refuerzos en los servicios y sabiendo, como ya conocían, las intenciones municipales de “mejorar el servicio y dar respuesta a las demandas que en este sentido se vienen reclamando”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.