Capital El Ayuntamiento anima a desplazarse a pie con el ‘Metro Minuto’ miércoles 22 de septiembre de 2021 , 22:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha presentado este miércoles la iniciativa, que era un compromiso electoral, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad



El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha la iniciativa ‘Metro Minuto. Almería caminando’ que anima a los almerienses a desplazarse a pie por la ciudad mediante un plano con distancias y tiempos entre los principales puntos de interés de la ciudad. “Con esta iniciativa queremos fomentar un tipo de desplazamiento que es sano, sostenible, económico e incluso, en una ciudad como la nuestra, más rápido, como es andar”, ha explicado la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, durante la presentación ante los medios coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.



Realizado con Fondos EDUSI, el ‘Metro Minuto’ consiste en un plano con los principales puntos de interés de la ciudad, a través del cual, siguiendo sencillos códigos de colores los ciudadanos pueden saber cuánto se tarda en llegar a su destino. Entre los hitos que se encuentran están museos como el Museo Doña Pakyta, al que que solo se tarda en llegar desde el Mercado Central unos 7 minutos; edificios históricos como la Estación del Ferrocarril o La Alcazaba; o de servicios de seguridad ciudadana, atención sanitaria, educación y cultura, deportes y ocio y tiempo libre, como el Parque del Andarax.



“El objetivo que perseguimos con esta campaña es crear hábitos de vida saludables entre los almerienses, al tiempo que promocionamos los desplazamientos a pie como una alternativa de transporte que además es más sostenible, convirtiendo a Almería en una ciudad aún más agradable para vivir y respetuosa con el medio ambiente”, ha señalado la edil.





¿Dónde podemos verlo?

Desde este miércoles, el ‘Metro Minuto’ está disponible en la web municipal www.almeriaciudad.es, además, de en los diferentes muppis que hay repartidos por la ciudad. Estos incluyen un código QR para que puedan descargarlos los ciudadanos. También se han impreso las primeras 4.000 unidades físicas, en formato de bolsillo, que estarán disponibles en la Oficina de Turismo, museos, centros escolares del término municipal, etcétera.



Muy pronto, tal y como ha adelantado García Lorca, el plano del ‘Metro Minuto’ estará instalado en formato físico en los diferentes puntos de interés de nuestra ciudad y se está trabajando también para que sea inclusivo para personas ciegas.





Compromiso electoral cumplido

Con la puesta en marcha del ‘Metro Minuto. Almería caminando’, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento cumple con un nuevo compromiso electoral, ya que “este proyecto que hoy es una realidad estaba contemplado en nuestro programa electoral de 2019”. “Y es que – ha concluido – la movilidad sostenible está en nuestras prioridades de gestión”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.