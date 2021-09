Capital Lazos dorados en el Teatro Apolo y en el Mercado Central para sensibilizar del cáncer infantil miércoles 22 de septiembre de 2021 , 22:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Paola Laynez y miembros de la asociación ARGAR apuestan por visibilizar la enfermedad que es primera causa de muerte entre menores de 14 años y apoyar un protocolo para prevenir secuelas





El Ayuntamiento de Almería contribuye un año más a visibilizar el cáncer infantil con la colocación de lazos dorados en la fachada del Teatro Apolo y el interior del Mercado Central, a petición de la asociación de niños con cáncer, Argar. Septiembre es el mes de la sensibilización del cáncer infantil y este 2021, el lema es ‘Que no se cuelen’ en relación con las posibles secuelas que, a largo plazo, pueden padecer quienes han superado un cáncer de niños. De ahí, que este año, los lazos dorados persigan un protocolo hospitalario dirigido a prevenir y minimizar esas secuelas.



Así lo ha explicado la presidenta de la asociación Argar, Rosa Onieva, que, acompañada por la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, además de por otros miembros de la corporación municipal y familias de niños con cáncer de Almería, han asistido a la colocación de los dos grandes lazos dorados que desde hoy miércoles lucen en los edificios municipales del Teatro Apolo y el Mercado Central, los dos en la rambla Obispo Orberá y “dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad”.



Los bomberos del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Policía Local, han procedido un año más a colgar los lazos que, a nivel internacional, hacen referencia al cáncer infantil. Un cáncer que viven cerca de 500 familias almerienses en toda la provincia y a las que Argar ofrece no sólo atención psicosocial, sino también apoyo terapéutico, domiciliario y que está al pie del cañón desde el primer diagnóstico y hasta que se supera la enfermedad. A día de hoy, ha recordado Onieva, la tasa de curación es del 80%, aunque hay algunos tipos de cáncer infantil que no superan el 2% de sanación.



Sensibilizar y visibilizar

Almería es pionera, junto con Madrid, Murcia y Valencia, en la puesta en marcha de un protocolo que hace seguimiento de los niños que han superado el cáncer para minimizar secuelas posteriores e incluso prevenirlas. No obstante, con la visibilización del cáncer infantil a lo largo de este mes de septiembre “se pretende que esos protocolos hospitalarios que hoy tiene Torrecárdenas se implanten en toda España”, ha recalcado la presidenta de Argar.



Desde el Ayuntamiento, se ha asumido, un año más la tarea de contribuir a esa sensibilización sobre el cáncer infantil y la concejala Paola Laynez ha querido lanzar un mensaje en positivo de modo que el lazo dorado "pueda dar luz sobre aquellas familias que pasan por esta situación", al tiempo que implica la puesta en valor de la asociación Argar "que lleva más de 26 años ayudando a quienes padecen un cáncer infantil y a sus familias". "El Ayuntamiento de Almería seguirá apostando por la colaboración activa con esta asociación", ha subrayado.

