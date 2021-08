Capital El Ayuntamiento apela a la hostelería para lograr la Bandera Verde del reciclaje viernes 27 de agosto de 2021 , 20:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, agradecen a los hosteleros almerienses su activa implicación en el aumento en el reciclaje de vidrio



Ayuntamiento y hostelería se han marcado este verano como objetivo incrementar el reciclaje de vidrio y como reto lograr para la ciudad la Bandera Verde con la que Ecovidrio, entidad encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio, premia el esfuerzo de hosteleros y ayuntamientos.



Una “necesaria y estrecha colaboración” que los concejales de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, han querido hoy poner en valor visitando algunos de los establecimientos hosteleros de la capital que se vienen distinguiendo en esta tarea, agradeciendo un compromiso “que concierne a todos” y que este año persigue el objetivo de incrementar el reciclaje de vidrio un 15% y alcanzar con ello las 400 toneladas recogidas en los meses de julio y agosto”.



“Estamos en esa buena dirección y es lo que queremos agradecer con estas visitas, reconociendo con un pequeño obsequio, en forma de 'merchandising', a los 'buenos recicladores', animándoles a seguir en ese esfuerzo colectivo que permita este año a la ciudad de Almería lograr la Bandera Verde, premiando con ello la cada vez mayor conciencia que los almerienses y, particularmente, los hosteleros almerienses, tienen respecto al reciclaje de vidrio”, ha explicado Cobos.



Se suma esta iniciativa a la línea que viene desarrollando el Ayuntamiento en la mejora del reciclaje de residuos, en este caso concienciando sobre la importancia de la separación de los residuos y la recogida selectiva de los envases de vidrio, encontrando en el sector hostelero uno de sus grandes aliados. No en vano, conviene recordar, la hostelería genera el 52% de los envases de vidrio de un solo uso, por lo que es un sector clave para generar una transición real hacia un modelo de economía circular.



Terrazas Almadrabillas, Maricastaña, Dulce Alianza... todos ellos miembros de ASHAL, son algunos de los más de 92 establecimientos de la capital que “colaboran” en esta iniciativa para lograr el distintivo del #MovimientosBanderasVerdes, en competencia con otros 41 municipios, que pretenden así seguir los pasos de otras localidades que ya lo obtuvieron el año pasado, como Almuñécar, en Granada, o Marbella, en Málaga.



En todo 2020, los ciudadanos de Almería reciclaron hasta 1.976 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que supone casi 10 kilos por habitante (9,8 kilos). Todo ello ayudado por la presencia en la calle de 530 contenedores-iglú uno por cada 379 habitantes.



Con el fin de facilitar a todos los hosteleros participantes en esta iniciativa la separación de envases de vidrio, Ecovidrio ha instalado nuevos contenedores y entrega a los hosteleros, de forma gratuita, cubos para facilitar el transporte de los residuos de envases de vidrio, que en la mayoría de los casos son retirados por un servicio puerta a puerta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.