Capital El Ayuntamiento aprueba la adquisición y pago del edificio de Correos martes 10 de agosto de 2021 , 20:17h Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local la adquisición a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos del inmueble situado en el número 3 de la Plaza Juan Cassinelo de Almería, por un precio de 1.187.771,70 euros. El acuerdo viene a materializar la oferta presentada por el consistorio para hacerse con el inmueble y así aceptada por la Sociedad Estatal, cerrando el procedimiento iniciado hace unos meses cuando el alcalde, Ramón Fernánde-Pacheco, hizo pública la intención municipal de adquirir el edificio. Así lo ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, subrayando de nuevo hoy la importancia que tiene este acuerdo "como parte de la estrategia municipal para incrementar y dinamizar la actividad del centro, además de mejorar la imagen urbana en la zona que ocupa, agradeciendo igualmente la "voluntad y predisposición", por parte de Correos, para materializar este acuerdo. Hablamos de un lugar "estratégico" desde el punto de vista de la ubicación que ocupa, como parte de la entrada hacia el Casco Histórico y del uso dotacional que se pueda hacer de este espacio reconociendo, como siguiente paso a la compra del edificio, su demolición, dado su actual estado. El pago material de esta compra, una vez reconocida la obligación y ordenado el pago, se efectuará mediante entrega de cheque nominativo bancario a nombre de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en el acto de otorgamiento de la escritura pública de compraventa, dándose de alta la finca objeto de adquisición en el Inventario Municipal de Bienes del Ayuntamiento. La edificación que adquiere el Ayuntamiento mediante este acuerdo se encuentra ubicada entre las calles Padre Luque, Padre Alfonso Torres y Gómez Ulla. Cuenta con una superficie de 806 metros cuadrados y una construida de 3.706 metros cuadrados repartidos entre planta sótano y cinco plantas sobre rasante. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

