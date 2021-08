Capital Mejoras en la administración digital del Ayuntamiento de Almería martes 10 de agosto de 2021 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta del área de Economía y Función Pública y en el marco de la Estrategia DUSI, se ha aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería también el expediente de contratación del suministro de sistema hiperconvergente de servidores para la administración electrónica, con un presupuesto base de licitación de 87.120 euros.



“La contratación de este suministro se enmarca dentro de la estrategia municipal y el compromiso electoral del Partido Popular en la mejora de la gestión municipal a través de la implantación de un nuevo sistema de administración electrónica, cuya implementación necesita, entre otras actuaciones, la adquisición de equipamiento y de recursos tecnológicos que proporcionen el soporte necesario para las nuevas exigencias y servicios que ofrecer a la población en general”, ha justificado Vázquez.



La parte prevista en este contrato (adquisición de hardware), se recoge dentro de la Línea de Actuación de los proyectos DUSI 'Administración Electrónica 4.0’, siendo parte de las actuaciones estratégicas, (junto con la adquisición de software y desarrollos informáticos, centralización y conectividad de bases de datos, formación del personal o campañas de información y sensibilización entre otras), que están encaminadas a la consecución de objetivos como el de aumentar la eficacia de la actuación administrativa y reducir su impacto ambiental, cumplir las exigencias legales, implantar en la actuación de la administración los principios de Open Government, y evitar la fractura digital en la relación con la Administración. Subvenciones asociaciones comerciantes Por último, y como parte de los acuerdos adoptados este lunes, Vázquez ha informado de la aprobación, a propuesta del área de Promoción de la Ciudad, de las Bases Reguladoras y la Convocatoria de Subvención destinadas a las Asociaciones de Comerciantes del termino municipal de Almería que desarrollen su actividad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo por el que se establece el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, para paliar los perjuicios que ha sufrido dicho colectivo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19, en régimen de concurrencia competitiva.



El importe de estas ayudas asciende a la cuantía total de 140.000 euros, dotación que aparece consignada en el presupuesto municipal de 2021. Tras la aprobación se ordena la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, de las Bases Reguladoras y Convocatoria de subvenciones, así como un estracto de las mismas en la Base Nacional de Subvenciones



Publicado seguidamente el anuncio de esta convocatoria, asi como las bases Reguladoras que rigen la misma, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, el plazo para la presentación de solicitudes que tendrán las distintas asociaciones que concurran a la mismas será de 15 días hábiles.

