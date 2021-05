Capital El Ayuntamiento arropa a la Hermandad del Silencio en su 75 aniversario sábado 29 de mayo de 2021 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez asiste a un acto en el que se ha viajado por los sentimientos y recuerdos de su historia, y presentado el cartel, obra de Fernando Vaquero Con la belleza de la liturgia religiosa como hilo conductor, y una puesta en escena que se ha apoyado en las artes escénicas, la Hermandad del Silencio ha celebrado la apertura del 75º aniversario. Y lo mejor es comenzar por el principio, en este caso con la presentación del cartel, un tríptico obra de Fernando Vaquero Valero. Un cuatro que protagoniza Nuestra Madre María Santísima del Consuelo, pero en la que también aparece el Santísimo Cristo de la Redención en su Sagrado Descendimento y que cuenta con elementos de la ciudad, como es el Indalo y el agua. Usando la técnica del trampantojo, simula una imagen dividida por tres marcos, aunque en realidad están pintados como el resto de la obra. Elegante y espectacular trabajo pictórico. Fue la culminación de un acto de dos horas, en el que se realizó un viaje por los 75 años de la historia de la Hermandad del Silencio, con colaboraciones musicales y teatralizadas, enlazados con las vivencias de hermanos que han protagonizado la vida de la cofradía en las diferentes etapas. La Iglesia de San Agustín acogió anoche el estético acto, preparado por el cofrade almeriense Fernando Salas Pineda, muy aplaudido. El Ayuntamiento de Almería ha querido arropar a la Hermandad del Silencio con la asistencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez. “El Silencio es una hermandad con una gran presencia en la ciudad, cuando sale en penitencia los Jueves Santo es muy emotivo y la presentación del cartel ha sido muy elegante. El Ayuntamiento está al lado de todas las hermandades y cofradías y por supuesto queríamos acompañarles en el inicio de los 75 años del Silencio, que seguro nos deparará momentos muy especiales. Sólo me queda felicitarles y animarles para seguir trabajando tan bien como hasta ahora”, afirmó Carlos Sánchez. También ha asistido la delegada del Gobierno Andaluz en Almería, Maribel Sánchez. Ambos fueron recibidos por el hermano mayor, Juan José Benavides Real. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.