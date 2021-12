Capital El Ayuntamiento cede a Cruz Roja espacios en el Centro de Integración de Los Almendros viernes 17 de diciembre de 2021 , 19:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación, Paola Laynez, ha acompañado al coordinador de Cruz Roja, Francisco Vicente, en la presentación del proyecto que se desarrollará en el barrio con las familias El Ayuntamiento de Almería ha cedido a Cruz Roja varios espacios en el Centro de Integración Social (CIS) de Los Almendros para el desarrollo de varios programas dirigidos a infancia y juventud, pero también de intervención familiar en este barrio. La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha acompañado este viernes al coordinador provincial de Cruz Roja, Fran Vicente, en la presentación del proyecto social y ha aprovechado para agradecer el trabajo social que se hace en Los Almendros. El espacio, que quedará abierto a la colaboración de Cruz Roja con otras entidades, se quiere convertir en un punto de ocio, apoyo e intervención familiar, además de información juvenil en Los Almendros. Un aula abierta, ha dicho la concejala, que no descarta ampliar la colaboración con la institución provincial, que lleva más de 20 años trabajando en el barrio. La nueva sala que se ha dado a conocer este viernes con una jornada de puertas abiertas quiere convertirse en un punto de encuentro “versátil y multiusos, orientado, sobre todo, a fomentar actividades juveniles y talleres de empleo”, ha señalado Vicente, que ha recordado cómo Cruz Roja “amplía las acciones que lleva a cabo en los barrios y que son tan relevantes para impulsar su desarrollo”. La nueva aula de Cruz Roja en el CIS Los Almendros quiere convertirse en un referente y en punto de actividad para el barrio en distintos ámbitos, además de servir para fomentar los diferentes proyectos que la entidad desarrolla. Es, por lo tanto, una herramienta importante dentro de la estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas. ERACIS. Una zona “viva” Cruz Roja ha habilitado en el espacio cedido una zona “viva” tanto para Los Almendros como para Piedras Redondas, por lo que estará a disposición de aquellas asociaciones o entidades que quieran hacer uso de esta sala para cualquier tipo de actividad, que encaje dentro de las características para las que ha sido concebida. El espacio, equipado con distintos elementos como juegos de mesa, mesa de pin-pon, futbolín, videojuegos, zona de estancia, televisión, cuenta también con el material necesario para poder realizar formaciones ya que la idea es que pueda adaptarse a distintas posibilidades según la actividad que se realice. Además, la concejala ha abierto la puerta a la posibilidad de seguir compartiendo espacios con Cruz Roja de cara a que sean mayor la oferta de actividades en el barrio. Este viernes, por lo pronto, se han dado cita diferentes asociaciones que también trabajan en Los Almendros y miembros del centro de servicios sociales de la zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

