Capital El Ayuntamiento celebra el Día del Mayor en el Teatro Apolo martes 27 de septiembre de 2022 , 16:23h Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, la Gala recupera la normalidad y reúne alrededor del próximo 1 de octubre moda, música, gastronomía y deporte El Ayuntamiento de Almería se suma un año más a la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores con varias actividades que hoy ha presentado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y cuyo acto principal será la celebración el próximo sábado, 1 de octubre, a partir de las 18.30 horas, en el Teatro Apolo, de la undécima Gala del Mayor. Laynez ha querido significar la celebración del Día del Mayor como el "reconocimiento al gran valor de nuestros mayores", lema que acompaña este año a las actividades y que viene "a reconocer lo importante que son nuestros mayores, todo lo que nos aportan, su experiencia, su sabiduría y el gran papel que siguen desempeñando en la familia y en la sociedad hoy". La campaña de este año se hace visible por la ciudad a través de cartelería inserta en muppies. En esta Gala, que recupera la normalidad tras la pandemia, durante la que los mayores han sido uno de los colectivos más vulnerables y que más ha sufrido, el Ayuntamiento reconocerá a varias personas por su trayectoria o el esfuerzo realizado en favor de los demás. En este capítulo, de forma particular, se reconocerá la labor desempeñada por Antonio Gutiérrez Paredes a lo largo de los casi veinte años presidente de la Asociación de Mayores Gran Sol del Parque Nicolás Salmerón, "por un trabajo encomiable iniciando proyectos en beneficio de los mayores que son ahora la base del trabajo que se realiza en la actualidad", ha explicado Laynez. A ese reconocimiento en la Gala se sumarán "personas mayores anómimas, propuestas por las asociaciones participantes en este acto, valoradas en sus barrios, en sus entornos, y reconocer así toda una vida entregada a los demás, personas que reciban un homenaje en vida y reciban el aplauso de todos". La Gala del sábado servirá además de escenario para la presentación del libro de recetas de cocina "Saboreando Recuerdos", realizado en colaboración de Clece, en colaboración con el Ayuntamiento, y con la participación de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, un trabajo que, como ha explicado Laynez, "servirá de legado de esa sabiduría también culinaria que tienen nuestros mayores, un ejemplo más de la valía y de todo lo que tenemos que aprender de su generación". Como adelanto de esta actividad, el Mercado Central será mañana escenario, a partir de las 13.00 horas, de un 'showcooking' que nace precisamente de la edición de este libro y al que asistirá la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Moda, música y deporte Mayores y moda se dan la mano también en esta Gala del Mayor con la organización como parte de este acto de un desfile de moda "pensado por y para nuestros mayores. Una pasarela en la que veremos la tendencia para la próxima temporada, contando con unos modelos excepcionales: nuestros mayores". No faltará tampoco en la gala música en directo, fundiendo emotividad y alegría. Este año, los actos conmemorativos del Día del Mayor se completan con actividad física y deportiva, "porque el deporte no entiende ni tiene edad", ha subrayado Laynez. Así, en colaboración con el Club Deportivo Condor, en el programa de este años se ha incluido un curso de iniciación de marcha nórdica, un deporte muy saludable que se practica ayudado de bastones, muy recomendado para personas de edad. "Habrá una sesión teórica, mañana miércoles a las 18.00 horas, en el Centro de Mayores de Oliveros, para explicar este deporte, charla que pondremos en práctica con una sesión, ya el 8 de octubre entre las 9.00 y las 11.00 horas, en el Parque de las Almadrabillas", ha señalado la edil. Un completo abanico de actividades en torno a esta fecha, el Día del Mayor, que la concejala contextualiza también en el marco del V Plan de Acción Social para personas mayores, que sigue a las jornadas de mayores 'Soledad no deseada', celebradas a mediados de septiembre, y al conjunto de "tantas actividades que nacen de los servicios sociales comunitarios y que funcionan durante todo el año en los propios centros y las dedes de las asociaciones de mayores".

